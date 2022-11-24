Эстонский велогонщик подписал контракт с одной из лучших команд мира

Мартин Лаас известен своими спринтерскими качествами. В завершившемся сезоне 2022 года гонщик одержал две победы на этапах „Балтик Чейн Тур“, был вторым на этапе „Тура Саудовской Аравии“ и третьим в прологе „Тура Сибиу“.

В целом, среди важнейших результатов Мартина Лааса можно отметить победу на этапе „Арктической Гонки Норвегии“, третье призовое место на однодневках „Классика Альмерии“ и „Кампеоншап ван Влаандерен“ в 2021, две победы на этапах „Тура Словакии“ в 2020, а также три победы на этапах „Тура Кореи“ в 2019, - говорится на официальном сайте команды.

„В первую очередь, хочу сказать, что я очень рад подписать контракт с такой командой, как AstanaQazaqstan Team, и я с нетерпением жду начала нового года. Возможно, мой прошлый сезон был не самым удачным, так что надеюсь, что у меня получится начать 2023 год сразу с хороших результатов, и своих личных, и командных. Я готов помогать команде в достижении ее главных задач, и мне хотелось бы поработать с молодыми спринтерами команды, чтобы поделиться с ними своим опытом. И, конечно, я надеюсь, что у меня будут свои шансы реализовать свой потенциал в спринте“,– рассказал Мартин Лаас.

„В следующем году мы бы хотели уделить чуть больше внимания такой не вполне традиционной для нас дисциплине, как спринт, думаю, у нас есть для этого потенциал. Поэтому приход Мартина Лааса в команду может помочь нам в этом. Знаменитый Яан Кирсипуу, с которым я много выступал в прошлом и чье мнение уважаю, порекомендовал обратить внимание на Лааса, как на талантливого и быстрого спринтера. Мартин действительно очень неплохой спринтер, который способен побеждать сам, а кроме того, он может поделиться своим видением и своим опытом в работе с молодыми спортсменами для построения хорошей спринтерской группы“, – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Astana Qazaqstan Team.

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