Правда ли, что в Республике Чад выпустили почтовую марку с изображением взрыва на Крымском мосту?
В Сети разошлось фото почтовой марки Республики Чад с изображением горящего Крымского моста, выпущенной в поддержку Украины. Мы решили проверить, действительно ли в африканской стране выпустили такую марку.
Фото марки в поддержку Украины с горящим Крымским мостом, якобы выпущенной в Республике Чад, было опубликовано на нескольких не самых авторитетных украинских и российских новостных порталах, например Activatica, „Политикус», SVTV News и др. Разошлась новость и в Telegram: о ней написал канал агентства „УНИАН», „Украина.ру», „Стрела» и др. Есть посты об этом и в блогах LiveJournal. Пишут о марке пользователи соцсетей — Twitter, Facebook, VK.
Нам не удалось обнаружить новостей о выпуске такой марки ни в прессе Республики Чад, ни вообще в иностранных СМИ — пишут об этом в основном в соцсетях и российских и украинских источниках. При этом, когда подобную памятную марку выпустила украинская почта, об этом писали крупные международные агентства, например Reuters и The Guardian.
Сайт министерства почты и новых технологий информации Республики, где могла бы появиться новость о выпуске новых марок, в настоящее время недоступен, поэтому мы не смогли проверить, есть ли там что-то подобное. Однако, скорее всего, такая новость освещалась бы и в местной прессе.
Нет информации о таких марках ни на сайте Всемирного почтового союза, ни в каталогах для филателистов. Более того, дизайн марок, которые выпускались в республике в 2020–2021 годах, разительно отличается от распространяемого изображения с Крымским мостом.
Тем не менее фото марки — это не просто коллаж в фоторедакторе. Такие марки действительно можно найти в продаже в тематических украинских магазинах. Есть они и на международных сайтах — правда, доставить их обещают не из Чада, а почему-то из той же Украины.
По СМИ и соцсетям изображение марки разлетелось после того, как её разместил у себя в твиттере пользователь с ником Jay in Kyiv, явно поддерживающий Украину. Фото было опубликовано 9 ноября 2022 года в 13:33, и нам не удалось найти публикаций с этим изображением, которые были бы размещены раньше. Этот твит цитируется на Reddit — и это практически единственное упоминание марки с Крымским мостом в англоязычном сегменте интернета. После этого изображение начало стремительно распространяться по соцсетям, а затем его подхватили и СМИ.
Почтовые марки Республики Чад действительно очень красочные и разнообразные. Возможно, поэтому их нередко подделывают. В 2001 году почтовая администрация Чада даже отправила во Всемирный почтовый союз письмо с предупреждением об изготовлении и распространении частными компаниями Бельгии, Литвы и США поддельных марок Республики Чад. Выпуск таких поддельных марок продолжается и сейчас, поэтому на сайтах для филателистов даже есть раздел „незаконных“ марок Чада.
Таким образом, нам не удалось найти ни одного сколько бы то ни было убедительного доказательства, что такие марки действительно были выпущены в Чаде (или какой-либо иной стране). Кроме того, информация об этом распространяется преимущественно в российских и украинских соцсетях и СМИ — в международной англоязычной и франкоязычной авторитетной прессе о таких марках нет ни слова.
Итог: Скорее всего неправда