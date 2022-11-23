Правда ли, что в Республике Чад выпустили почтовую марку с изображением взрыва на Крымском мосту?

Фото марки в поддержку Украины с горящим Крымским мостом, якобы выпущенной в Республике Чад, было опубликовано на нескольких не самых авторитетных украинских и российских новостных порталах, например Activatica, „Политикус», SVTV News и др. Разошлась новость и в Telegram: о ней написал канал агентства „УНИАН», „Украина.ру», „Стрела» и др. Есть посты об этом и в блогах LiveJournal. Пишут о марке пользователи соцсетей — Twitter, Facebook, VK.

Нам не удалось обнаружить новостей о выпуске такой марки ни в прессе Республики Чад, ни вообще в иностранных СМИ — пишут об этом в основном в соцсетях и российских и украинских источниках. При этом, когда подобную памятную марку выпустила украинская почта, об этом писали крупные международные агентства, например Reuters и The Guardian.

Сайт министерства почты и новых технологий информации Республики, где могла бы появиться новость о выпуске новых марок, в настоящее время недоступен, поэтому мы не смогли проверить, есть ли там что-то подобное. Однако, скорее всего, такая новость освещалась бы и в местной прессе.

Нет информации о таких марках ни на сайте Всемирного почтового союза, ни в каталогах для филателистов. Более того, дизайн марок, которые выпускались в республике в 2020–2021 годах, разительно отличается от распространяемого изображения с Крымским мостом.

Тем не менее фото марки — это не просто коллаж в фоторедакторе. Такие марки действительно можно найти в продаже в тематических украинских магазинах. Есть они и на международных сайтах — правда, доставить их обещают не из Чада, а почему-то из той же Украины.