Верховный суд Великобритании не разрешил Шотландии провести новый референдум о независимости без согласия Лондона

Оглашенное в среду утром единогласное решение пяти судей Верховного суда закрывает шотландским националистам прямой законодательный путь к референдуму, но зато укрепляет их политические позиции и обещает дальнейшие проблемы властям Соединенного Королевства, поскольку подпитывает уверенность шотландцев в том, что англичане их угнетают, подавляют демократию и отказывают в праве на самоопределение.

В Шотландии уже был референдум, в 2014 году, и тогда 55% высказались против развода с Британией, а 45% поддержали независимость. Однако через два года Великобритания проголосовала за выход из ЕС, и шотландцы потребовали нового референдума, поскольку они как раз хотели остаться в Евросоюзе и проголосовали против брексита с сокрушительным счетом 62% против 38%.

Однако если первый референдум прошел с согласия Лондона, то на второй шотландцы получили твердый отказ. Партия националистов SNP сделала независимость главным пунктом своей программы и выиграла с тех пор все выборы в Шотландии. С таким мандатом она объявила, что проведет референдум 19 октября 2023 года, но закон принимать не стала - решила обратиться в Верховный суд заранее, чтобы избежать ненужных тяжб позже.

И вот суд постановил, что полномочий принимать такой закон у шотландского парламента нет.

„Шотландцев не заткнуть“

Это не конец, предупредила первый министр (глава правительства) Шотландии Никола Стерджен.

„Сегодняшнее решение закрывает лишь один из путей к тому, чтобы голос Шотландии по вопросу о независимости был услышан. Но в демократии заставить нас замолчать невозможно и не получится“, - заявила Стерджен.

„Закон, который не позволяет Шотландии определять ее собственное будущее без согласия центральной власти в Вестминстере, разоблачает миф о Великобритании как о добровольном партнерстве наций и лишь доказывает, что нужен референдум“, - написала она в „Твиттере“ после оглашения вердикта.