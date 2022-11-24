24.11.2022, 10:00
RusDelfi В УКРАИНЕ | „Цены на газовые горелки взлетели в пять раз. И их не найти“. Жительница Одессы рассказывает, как живет город в условиях войны
Жительница Одессы Евгения Тюленева рассказывает, как живут в городе в условиях отключения электричества и водоснабжения. Женщина живет на 15-м этаже, что в военных условиях вызывает дополнительные трудности.
Известная белорусская модель и вице-мисс мира plus size (2017) Евгения Тюленева работает волонтером в Одессе и помогает украинцам.
Девушка убежала от режима Лукашенко и верит, что после победы в Украине наступят перемены в Беларуси.
После победы девушка мечтает инвестировать в недвижимость в Одессе и принимать туристов.