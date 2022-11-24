ЧМ-2022 по футболу
24.11.2022, 15:48

ИНТЕРВЬЮ И ФОТО | Чемпионат мира в Катаре глазами европейца: алкоголь купить можно, но пьяным быть запрещено

 
пол-литра пива стоит около 15 евро!
Катар глазами героя текста - Михайло.
Катар глазами героя текста - Михайло.
ФОТО: Erakogu

Михайло Митич из Сербии сейчас находится в Катаре на чемпионате мира по футболу. Репортер RusDelfi расспросил о погоде, ценах, атмосфере в городе и запретах для иностранцев. Как на самом деле обстоят дела в этой далекой мусульманской стране?

„Я находился в родном городе в Сербии, когда получил информацию, что ищут молодых людей из Сербии, а также по всему миру, для работы на ЧМ, - рассказывает Михайло Митич. - Я подал заявку и неожиданно для себя получил эту работу. 11 ноября приехал в Катар, и мы начали подготовку к турниру“. Сейчас Михайло работает „хостом“, принимает гостей рядом со стадионами и в фан-зонах.

99% процентов населения Катара проживают в Дохе. И там дорого. Но некоторые вещи, отмечает молодой человек, дешевле, чем в Европе. Например, газ, дизель. „Бензин стоит около

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