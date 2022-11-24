ИНТЕРВЬЮ И ФОТО | Чемпионат мира в Катаре глазами европейца: алкоголь купить можно, но пьяным быть запрещено

„Я находился в родном городе в Сербии, когда получил информацию, что ищут молодых людей из Сербии, а также по всему миру, для работы на ЧМ, - рассказывает Михайло Митич. - Я подал заявку и неожиданно для себя получил эту работу. 11 ноября приехал в Катар, и мы начали подготовку к турниру“. Сейчас Михайло работает „хостом“, принимает гостей рядом со стадионами и в фан-зонах.