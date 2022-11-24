ОТ РЕДАКЦИИ | Контейнерный мир победил, или какое наследие оставит после себя катарский мундиаль?

Где-то в первых числах ноября я вдруг поймал себя на мысли: а ведь меньше, чем через две недели начнется чемпионат мира по футболу. Раньше я бы уже вовсю штудировал расписание матчей, гадал над составами и пытался предсказать сетку плей-офф, а теперь мысль о надвигающемся мундиале просто скользнула, не всколыхнув эмоций. Проще всего списать все на возраст: все-таки на пятом десятке сложно чувствовать то же самое, что в 9 или даже 29 лет. Возможно, дело в непривычном времени проведения. Любой болельщик с детства привык ждать главных турниров сборных в разгар лета, а нынче на дворе мороз и сугробы. Явно сыграло свою роль и то, что на фоне страшных событий этого года стало как-то не до футбола. Но ведь даже мои знакомые в Украине, невзирая на бомбежки, плановые и внеплановые отключения электричества, надвигающуюся зиму, смотрят и обсуждают игры.

Пожалуй, главной причиной отсутствия эмоций стало то, что вся история с футбольным чемпионатом в Катаре выглядит для меня какой-то чрезвычайно дорогостоящей и затянувшейся аферой. Скандалы начались буквально с выбора места проведения в 2010 году, когда турнир отдали крошечному Катару вместо более очевидных претендентов, например США или Австралии. Как позднее прямым текстом признался тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер, не обошлось без подкупа, в котором были замешаны, в частности, лидер Франции Николя Саркози и глава УЕФА Мишель Платини. Сразу после выборов были высказаны мнения о возможных проблемах: климат (как играть летом в аравийском пекле?), а также, мягко говоря, не самый демократичный и светский режим в Катаре. Тогда шейхи и их сторонники уверяли, что все вопросы будут улажены, но в итоге правы оказались скептики. Сначала, оказалось, что турнир нужно сдвигать на осенне-зимний период, поскольку чудо-технологии, якобы позволяющие создавать вокруг стадионов комфортный микроклимат, то ли стоят слишком дорого, то ли вообще существуют исключительно на бумаге. Все время, пока шло строительство арен, сообщалось об ужасных условиях, в которых живут рабочие, и о регулярных несчастных случаях (всего погибло 6,5 тысяч человек). Потом катарские власти при поддержке ФИФА мягко, но твердо призвали болельщиков и игроков воздержаться от поддержки идей, не приветствуемых в аравийской монархии, например, феминизма или LGBT. Вишенкой на торте стал объявленный буквально перед стартом запрет на продажу на стадионах пива (кроме вип-лож, что выглядит особенным издевательством).