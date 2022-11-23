Мнение
23.11.2022, 14:02

МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: политическая и моральная ответственность лежит на России, но и жертва не должна лгать

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Алексей Шлендухов
учитель школы Колкья, колумнист
Владимир Путин и Владимир Зеленский, коллаж
Владимир Путин и Владимир Зеленский, коллаж
ФОТО: Голос Америки/AP

Я не люблю, когда мне врут. Если к „лапше“ Путина мозг уже давно адаптировался, то к развесистой „клюкве“ Зеленского пока еще нет. К сожалению, украинская сторона время от времени также уподобляется булгаковскому „гражданину соврамши“. Но ведь ложь не перестает быть ложью лишь оттого, что к ней прибегает жертва, а не агрессор, пишет колумнист Алексей Шлендухов в своей колонке для RusDelfi.

История примечательна тем, что в ней все уже когда-то было. В хитросплетениях событий прошлого без труда можно отыскать параллели с днем сегодняшним. Ну, например:

Судеты и Крым – это осколки, соответственно, Австро-Венгерской и Российской империи, волею случая оказавшиеся в составе Чехословакии и Украины. Гитлер и Путин решили эту „несправедливость“ исправить. Будем честными, как в 1938-м, так и в 2014-м году большинство обитателей этих анклавов „задрав штаны“ побежали за новоявленными собирателями немецкой/русской земли. Аппетиты фюрера/несменяемого президента росли, по мере уступок со стороны коллективного Запада. Однако, в конце концов, нашла коса на камень и финал политической карьеры, по крайней мере одного из вождей всем хорошо известен.

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