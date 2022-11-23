МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: политическая и моральная ответственность лежит на России, но и жертва не должна лгать

Я не люблю, когда мне врут. Если к „лапше“ Путина мозг уже давно адаптировался, то к развесистой „клюкве“ Зеленского пока еще нет. К сожалению, украинская сторона время от времени также уподобляется булгаковскому „гражданину соврамши“. Но ведь ложь не перестает быть ложью лишь оттого, что к ней прибегает жертва, а не агрессор, пишет колумнист Алексей Шлендухов в своей колонке для RusDelfi.