Опыт Елены: как разумно экономить на счетах за электричество и топливо?
Электричество и бензин. Два слова, которые сейчас особенно будоражат людей. Елена не исключение. Тем интереснее для молодой женщины было узнать, что домашний договор об электроэнергии теперь интересным образом помогает ей экономить на счетах за топливо и наоборот.
Стаж Елены (29) как водителя автомобиля на данный момент чуть больше двух лет. Она признается, что когда летом 2020 года наконец получила водительские права, поначалу не обращала особенно внимания ни на цены на топливо, ни на программы лояльности заправок.
„Я заправлялась там, где получалось. Следуя экономической логике: цены в той или иной части Эстонии одинаковы, независимо от сети заправок. Так что выбирала скорее ту, которая в данный момент была по пути“.
Елена полагает, что так, наверное, продолжалось бы и до сих пор, если бы цена бензина медленно, но верно не устремилась в космос. „Я, конечно, шучу с друзьями, что получила водительские права в самое неподходящее время, потому что за те пару лет, что я вожу автомобиль, цена взлетела почти в два раза“, – говорит она.
На вопрос, вникала ли она и насколько глубоко в программы лояльности сетей заправок, женщина отвечает, что неловко мало. „Поскольку я заправлялась повсюду, я везде стала клиентом. В итоге у меня не было четкого представления, где какой картой пользоваться, потому что в одних местах тебя регистрируют как клиента с помощью ID-карты, в других местах с помощью банковской карты. Ну а скидки везде казались приблизительно одинаковыми“.
Елена говорит, что у нее появилась мотивация остаться верной одной сети, когда она услышала о новой многоуровневой программе лояльности Alexela. „У меня есть домашний договор с Alexela о поставке электроэнергии. Я узнала, что просто имея его, зарабатываю пять цифровых штампов, что в свою очередь означает, что я получаю постоянную скидку на топливо 5 центов/литр. Но что для меня еще более важно – собираешь штампы и тогда, когда заправляешься и делаешь покупки в магазине“, – поясняет молодая женщина, что теперь литр топлива, залитый на заправке другой сети, или кофе, взятый в другом магазине шаговой доступности, кажется ей преступлением. „За это ведь штампы не дают!“
Энтузиазм, с которым Елена говорит, заставляет ее саму рассмеяться. „Я признаю, что для меня это правда в хорошем смысле как азартная игра, ведь собранные штампы потом можно обменять на деньги. 100 цифровых штампов дают мне десять евро денег Alexela, которыми я могу расплачиваться не только за топливо, но и по своему домашнему договору на электроэнергию“.
Азартная игра? Может быть, теперь она делает больше необдуманных покупок в магазинах на заправках ради штампов, так что экономия иллюзорная? „Нет-нет, я не такая глупая, – смеется женщина. – Скорее под азартной игрой я подразумеваю именно то, что теперь действительно выбираю, на какие заправки я заезжаю“.
На вопрос, насколько большим покупателем в магазинах шаговой доступности Елена себя считает, она отвечает, что, вероятно, средним. „Но признаю: есть то, что я теперь покупаю больше других – отправляясь в сельскую местность или в путешествие, на границе города я обычно беру с собой горячий кофе в термосе. И что там скрывать, иногда нужно быстро утолить голод. И если ты еще и знаешь, что можешь немного заработать на каждой такой покупке, когда собираешься за кофе или врапом, неизбежно пойдешь на заправку именно той сети, которая дает такую возможность“.
Елена говорит, что в первую очередь ей нравится именно то, что учитываются все затраты, в том числе на домашнее электричество. „Я не знаю ни одной другой сети заправок, у которой была бы настолько широкая программа лояльности. Поэтому-то раньше я не видела причин предпочитать одну сеть другим. Однако сейчас действительно мало того, что сама не заезжаю на другие заправки, я также не позволяю делать это своему спутнику жизни“, – улыбается молодая женщина.