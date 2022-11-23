Опыт Елены: как разумно экономить на счетах за электричество и топливо?

Стаж Елены (29) как водителя автомобиля на данный момент чуть больше двух лет. Она признается, что когда летом 2020 года наконец получила водительские права, поначалу не обращала особенно внимания ни на цены на топливо, ни на программы лояльности заправок.

„Я заправлялась там, где получалось. Следуя экономической логике: цены в той или иной части Эстонии одинаковы, независимо от сети заправок. Так что выбирала скорее ту, которая в данный момент была по пути“.

Елена полагает, что так, наверное, продолжалось бы и до сих пор, если бы цена бензина медленно, но верно не устремилась в космос. „Я, конечно, шучу с друзьями, что получила водительские права в самое неподходящее время, потому что за те пару лет, что я вожу автомобиль, цена взлетела почти в два раза“, – говорит она.

На вопрос, вникала ли она и насколько глубоко в программы лояльности сетей заправок, женщина отвечает, что неловко мало. „Поскольку я заправлялась повсюду, я везде стала клиентом. В итоге у меня не было четкого представления, где какой картой пользоваться, потому что в одних местах тебя регистрируют как клиента с помощью ID-карты, в других местах с помощью банковской карты. Ну а скидки везде казались приблизительно одинаковыми“.

Елена говорит, что у нее появилась мотивация остаться верной одной сети, когда она услышала о новой многоуровневой программе лояльности Alexela. „У меня есть домашний договор с Alexela о поставке электроэнергии. Я узнала, что просто имея его, зарабатываю пять цифровых штампов, что в свою очередь означает, что я получаю постоянную скидку на топливо 5 центов/литр. Но что для меня еще более важно – собираешь штампы и тогда, когда заправляешься и делаешь покупки в магазине“, – поясняет молодая женщина, что теперь литр топлива, залитый на заправке другой сети, или кофе, взятый в другом магазине шаговой доступности, кажется ей преступлением. „За это ведь штампы не дают!“