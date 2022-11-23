Если Португалия сыграет успешно на чемпионате мира, Роналду завершит карьеру
Блогер Delfi Дмитрий Литвинов о том, куда отправится некогда лучший футболист мира после скандального интервью.
Уход Криштиану из „МЮ“ - история прогнозируемая после того интервью, вопрос был лишь в сроках. Решили не ждать, избавив и себя от ставшего токсичным актива, и дав легенде клуба возможность найти другой вариант заранее. Вопрос в том, где он окажется после чемпионата мира, и пока ни один вариант не выглядит убедительным. Давайте пока не говорить про варианты вне Европы - туда можно ещё будет успеть уехать, разве что предложат совсем дикие бабки, но в США умеют считать деньги, а в Азии сам Криш вряд ли готов играть.
В Европе же сам Криш вряд рассматривает клубы без ЛЧ, а среди тех 16, что остались, найти готовый вариант не так и просто. У кого-то не хватит денег даже если Роналду согласится срезать манчестерскую зарплату вдвое-втрое, у кого-то проект, который не предусматривает появления игроков, которые настолько сместят акценты и на поле, и вне его. Мне кажется, что пул сужается до трёх вариантов.
„Челси“. Тут нелучшие результаты у Поттера перед перерывом, тренер не сможет сказать боссу, что у нас и так всё хорошо, потому что нет, не хорошо же. Да и в центре атаки тут Обамеянг (1 гол в АПЛ) и непрофильный нападающий Хаверц (3 гола). Лондонцы уже успели откреститься от варианта, но если у португальца на ЧМ выйдет забить 3-4 гола в группе, а это вполне вероятный вариант даже сейчас, то, думаю, могут и задуматься.
„Реал“. Здесь есть Бензема, на подмене ему вроде неплохо проявляет себя Родриго, но у первого наступила усталость металла, а второй всё же лучше выглядит на фланге. И концовка полугодия показывает, что, как и в первый заход в „Реал“, Анчелотти на второй сезон начинает не хватать ротации. Плюс эту историю можно хорошо продать фанам - да, даже после того, как у Роналду так плохо закончилось предыдущее „возвращение блудного сына“. Но перспектив, помимо маркетингово-ностальгических тут не густо, потому сделал бы ставку, что если Криштиану и правда объявится в Мадриде, то это на полгода - с возможным завершением карьеры после.
И третий вариант - „ПСЖ“. Тут всё зависит от того, насколько шейхи охладеют к футболу после чемпионата мира. Могут взять португальца как раз, чтобы показать: всё в порядке, мы остаёмся. Да и продать историю про двух главных игроков пятнадцатилетки проще простого, вот „Луи Виттон“ показал на днях. Плюс если уж ставят на то, что надо выиграть Лигу чемпионов, то тут опыт португальца не будет лишним. И для Мбаппе, который там сейчас второй человек в клубе, португалец - кумир, с которым сыграть вместе - неплохой бонус к решению остаться в Париже. Впрочем, допускаю, что если чемпионат мира будет очень успешным - уровня места в тройке, то Криштиану может на эмоциях и завершить карьеру. Это выглядит достаточно нарцисстично, чтобы поверить в это.
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