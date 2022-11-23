Если Португалия сыграет успешно на чемпионате мира, Роналду завершит карьеру

Уход Криштиану из „МЮ“ - история прогнозируемая после того интервью, вопрос был лишь в сроках. Решили не ждать, избавив и себя от ставшего токсичным актива, и дав легенде клуба возможность найти другой вариант заранее. Вопрос в том, где он окажется после чемпионата мира, и пока ни один вариант не выглядит убедительным. Давайте пока не говорить про варианты вне Европы - туда можно ещё будет успеть уехать, разве что предложат совсем дикие бабки, но в США умеют считать деньги, а в Азии сам Криш вряд ли готов играть.

В Европе же сам Криш вряд рассматривает клубы без ЛЧ, а среди тех 16, что остались, найти готовый вариант не так и просто. У кого-то не хватит денег даже если Роналду согласится срезать манчестерскую зарплату вдвое-втрое, у кого-то проект, который не предусматривает появления игроков, которые настолько сместят акценты и на поле, и вне его. Мне кажется, что пул сужается до трёх вариантов.

„Челси“. Тут нелучшие результаты у Поттера перед перерывом, тренер не сможет сказать боссу, что у нас и так всё хорошо, потому что нет, не хорошо же. Да и в центре атаки тут Обамеянг (1 гол в АПЛ) и непрофильный нападающий Хаверц (3 гола). Лондонцы уже успели откреститься от варианта, но если у португальца на ЧМ выйдет забить 3-4 гола в группе, а это вполне вероятный вариант даже сейчас, то, думаю, могут и задуматься.

„Реал“. Здесь есть Бензема, на подмене ему вроде неплохо проявляет себя Родриго, но у первого наступила усталость металла, а второй всё же лучше выглядит на фланге. И концовка полугодия показывает, что, как и в первый заход в „Реал“, Анчелотти на второй сезон начинает не хватать ротации. Плюс эту историю можно хорошо продать фанам - да, даже после того, как у Роналду так плохо закончилось предыдущее „возвращение блудного сына“. Но перспектив, помимо маркетингово-ностальгических тут не густо, потому сделал бы ставку, что если Криштиану и правда объявится в Мадриде, то это на полгода - с возможным завершением карьеры после.