Новогодние подарки - сюрпризы для детей

В качестве новогодних подарков дети дошкольного и младшего школьного возраста чаще всего мечтают получить новую игрушку. Принимая во внимание интересны ребенка, в нашем магазине есть возможность выбрать игрушки для детей любого возраста, которые им наверняка понравятся.

Новогодние подарки детям до года

Конечно, малыши первого года жизни еще не могут понять смысла новогодних праздников, но и они будут рады посмотреть на украшенную игрушками и гирляндами елочку, почувствуют праздничное настроение окружающих их близких людей. Лучший новогодний подарок для младенца - игрушки, которые радуют яркими красками и доставляют удовольствие! Некоторые рекомендации по выбору подарков для самых маленьких можно найти онлайн.

Музыкальные карусели ярких цветов, с мелодичными звуками помогают развивать слух и зрение малыша. Наблюдая за игрушкой, малыш успокаивается и быстрее засыпает.

Погремушки и прорезыватели для зубов развивают визуальные, тактильные и хватательные навыки ребенка, помогают прорезаться первым зубкам, такой подарок точно не останется без внимания!

Развивающие коврики с яркими игровыми деталями стимулируют малыша к познанию окружающего мира, способствуют развитию мелкой моторики, развивают цветовосприятие и слух, улучшают координацию движения.

Подарки для детей от года до 3-х лет

В этом возрасте рождественские подарки уже можно выбирать как общие, так и отдельно для девочек и для мальчиков. Вот некоторые из наиболее популярных идей: