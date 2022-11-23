Новогодние подарки - сюрпризы для детей
Рождество и Новый год — самые любимые праздники для всех детей, продолжая верить в чудеса и Деда Мороза, они из года в год с нетерпением ждут от него подарков под елочкой. И чтобы выполнить заветные пожелания ребенка, взрослым на время приходится стать настоящими волшебниками!
В качестве новогодних подарков дети дошкольного и младшего школьного возраста чаще всего мечтают получить новую игрушку. Принимая во внимание интересны ребенка, в нашем магазине есть возможность выбрать игрушки для детей любого возраста, которые им наверняка понравятся.
Новогодние подарки детям до года
Конечно, малыши первого года жизни еще не могут понять смысла новогодних праздников, но и они будут рады посмотреть на украшенную игрушками и гирляндами елочку, почувствуют праздничное настроение окружающих их близких людей. Лучший новогодний подарок для младенца - игрушки, которые радуют яркими красками и доставляют удовольствие! Некоторые рекомендации по выбору подарков для самых маленьких можно найти онлайн.
Музыкальные карусели ярких цветов, с мелодичными звуками помогают развивать слух и зрение малыша. Наблюдая за игрушкой, малыш успокаивается и быстрее засыпает.
Погремушки и прорезыватели для зубов развивают визуальные, тактильные и хватательные навыки ребенка, помогают прорезаться первым зубкам, такой подарок точно не останется без внимания!
Развивающие коврики с яркими игровыми деталями стимулируют малыша к познанию окружающего мира, способствуют развитию мелкой моторики, развивают цветовосприятие и слух, улучшают координацию движения.
Подарки для детей от года до 3-х лет
В этом возрасте рождественские подарки уже можно выбирать как общие, так и отдельно для девочек и для мальчиков. Вот некоторые из наиболее популярных идей:
Очаровательное кресло-качалка понравится всем малышам. Мягкое сиденье с высокой спинкой и ремнями безопасности обеспечивает максимальный комфорт и позволяет малышу держать равновесие.
Каталка - мотоцикл или игрушечный гараж с автомобилями обязательно понравятся мальчикам. Изготовленные из высококачественного пластика и металла реалистичные модели различных транспортных средств без острых углов будут вдохновлять детей на интересные игры.
Легкие разноцветные кубики из пластика - универсальный подарок для детей 1-3 лет для их первых открытий в игре.
Маленьких девочек приведут в восторг куклы большего размера с различными дополнительными аксессуарами и интерактивными функциями.
Новогодний подарок детям дошкольного возраста
При поиске подарка для детей 3 – 6 лет стоит учитывать их увлечения, чем они интересуются и любят заниматься больше всего.
Дошкольникам очень нравятся различные развивающие игрушки: творческие и рисовальные наборы, конструкторы из крупных деталей, деревянные кубики с буквами и цифрами, игрушечные гитары, барабаны, синтезаторы, микрофоны и другие музыкальные инструменты.
Плюшевые игрушки нравятся не только девочкам, очаровательный плюшевый мишка, щенок, пингвин или герой из любимого мультика станет лучшим другом и для мальчика. Тем более, что сейчас есть говорящие и поющие мягкие игрушки, с которыми малышам никогда не будет скучно.
Девочки дошкольного возраста очень любят играть на детской кухне: вы можете выбрать как большие наборы, так и маленькие варианты, которые можно убрать в чемоданчик.
Подарок на Новый год детям начальных классов
В этом возрасте дети охотно изучают окружающий мир, у них появляется особый интерес к конструированию и творческим занятиям. Решая, что подарить ребенку на Новый год, подсказку можно получить из писем, которые часто дети пишут Деду Морозу, рассказывая ему о своих мечтах. Некоторые из них вы найдете ниже:
Головоломки, заставляющие размышлять, веселые и захватывающие настольные игры, помогающие интересно провести время со сверстниками или в кругу семьи – такие игры очень нравятся младшим школьникам.
Кинетический песок, творческие наборы для проведения различных экспериментов, детские микроскопы — эти подарки понравятся юным любознательным исследователям.
Художественные наборы для вышивания и плетения, комплекты для изготовления браслетов — прекрасный подарок для девочек, которые увлекаются рукоделием.
Очаровательный кукольный домик станет отличным местом, где девочка сможет разместить всех своих кукол и придумать новые сюжеты для интересных игр.
Конструкторы Lego из серий City, Friends, Super Mario, Minecraft, Ninjago, Star Wars, с множеством тематических линеек — станут лучшим новогодним подарком для многих мальчишек и девчонок, увлекающихся конструированием.
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