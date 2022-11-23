Бобслеист сборной России умер в возрасте 24 лет

„Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей“, — говорится в сообщении.



Федерация бобслея России выразила свои соболезнования родным и близким спортсмена.



Баньков побеждал на первенстве России в четверках, также на его счету серебро молодежного чемпионата Европы 2020 года.

