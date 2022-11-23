Власти Украины: в Запорожье при обстреле больницы убит новорожденный

„Горе переполняет наши сердца — убит младенец, который только что появился на белый свет“, — говорится в сообщении руководителя региона.

Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в момент обстрела в родильном отделении находились женщина и ее новорожденный ребенок, а также врач. Медика и женщину спасателям удалось вытащить из-под завалов живыми.

Работы на месте обстрела продолжаются.

За последнюю неделю Вольнянск, который находится на подконтрольной Украине части Запорожской области, попадал под обстрелы как минимум дважды. При ударах 17 ноября одна из ракет разрушила двухэтажный жилой дом. Погибли, по последним данным, 10 человек, в том числе трое детей.