Почему к матчам ЧМ добавляют по 10+ минут? Детали эксперимента ФИФА

Общее время игры:

Катар – Эквадор – 100 минут и 18 секунд

Англия – Иран – 117 минут 16 секунд

Сенегал – Нидерланды – 102 минуты и 49 секунд

Ко второму тайму США – Уэльс было добавлено 9 минут, а сыграли 10:34.

Только за три матча понедельника мы получили больше тайма дополнительного времени!

Почему?

Правила не менялись – ФИФА пытается увеличить игровое время и бороться с затяжками

Чемпионаты мира и Европы – всегда площадка для показа результатов экспериментов. ФИФА долго тестирует на второстепенных турнирах самые разные фантазии больших чиновников, а лучшие из них добираются даже до ЧМ.

На ЧМ-2018 мир увидел, как быстро может работать ВАР. Ранее боролись с симуляциями, локтями в воздухе, давлением на судей, новым розыгрышем удара от ворот. Обычно после таких турниров нововведения адаптируют все национальные чемпионаты.

Помимо полуавтоматической системы определения офсайда, которую мы увидели в деле в матче Катар – Эквадор, ФИФА представила дополнительного резервного арбитра и строгий контроль потерянного времени.

Перед турниром босс судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина сказал: „Мы не должны удивляться, увидев 7 или 8 добавленных минут в каждом тайме, если именно столько времени было потрачено впустую“. Легендарный итальянец привел в пример празднования голов, на которые уходит полторы-две минуты. А если голов будет несколько?

Мы видим очевидную попытку увеличить чистое игровое время.

Второй резервный арбитр посекундно считает почти все паузы

На играх ЧМ-2022 работают два резервных арбитра вместо привычного одного.

Задачи основного резервного расширяются, он теперь полноценный участник судейской бригады: больше следит за игрой и отвечает за свои участки поля (у всей бригады есть связь друг с другом, они советуются).