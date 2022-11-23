Безумие на ЧМ-2022: Канада не забила пенальти в матче с Бельгией, Япония обыграла Германию, Испания наколотила 7 мячей Коста-Рике

Сборная Германии доминировала в первом тайме, а сборная Японии периодически отвечала опасными контратаками, но до удара в створ не доходило. На 33-й минуте немы заработали пенальти, который реализовал Гюндоган. В самой концовке тайма Германия забила второй гол, но его отменили после просмотра ВАР. Второй тайм также проходил под диктовку немецкой сборной, но все перевернулось с ног на голову за восемь минут. С начало Рицу Доана вывел японцев вперед, а потом Такума Асано ударом под перекладину поставил точку в матче. Оставшееся время Япония уверенно оборонялась и одержала сенсационную победу.

Вскоре после перерыва Ферран Торрес оформил дубль, протолкнув мяч в ворота в единоборстве с вратарём Кейлором Навасом. Затем на долгое время игра успокоилась, но на 75-й минуте матча 18-летний Гави внешней стороной стопы отправил 5-й мяч точно в угол ворот Коста-Рика. На последней минуте основного времени вышедший на замену Уильям прострелил с правого фланга, мяч рикошетом от вратаря отлетел к Карлосу Солеру и тот, казалось, поставил точку в матче. Однако через две минуты Альваро Мората забил седьмой мяч испанцев.

Испанцы с первых минут захватили инициативу и на 11-й минуте Ольмо технично обработал мяч у вратарской и вывел фаворитов вперёд, а через 10 минут Жорди Альба точно прострелил в штрафную и Ассенсио с 12 метров отправил второй мяч в ворота Кейлора Наваса. На 30-й минуте Ферран Торрес чётко реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного.

Во втором тайме игра выровнялась и до 100-процентных голевых моментов дело не доходило. Удар головой Ларина на 80-й минуте вновь парировал Куртуа.

Действующий бронзовый призер чемпионатов мира команда Бельгии и сборная Канады, приехавшая на мундиаль впервые с 1986 года вышли на поле в последней игре дня. К удивлению болельщиков, матч начался атаками сборной Канады, а после одного из ударов мяч попал в руку бельгийцу Карраско, однако канадец Дэвис не сумел переиграть Куртуа, исполняя 11-метровый. После этого голкипер еще несколько раз выручал свою сборную в сложных ситуациях. Однако под занавес первого тайма, который, казалось идет к нулевой ничьей Миши Батшуайи откликнулся на передачу Вертонгена и забил первый гол Бельгии на чемпионате мира-2022.

Марокко - Хорватия 0:0

Хорватия и Марокко показали очень скучный футбол и практически без моментов. Марокканцы провели несколько хороших атак в первом тайме, но до ударов в створ дело не дошло. У сборной Хорватии первый голевой момента возник только на 45-й минуте. Влашич после прострела Сосы пробил в касание, но вратарь справился. Во втором тайме хорватская сборная и вовсе растворилась на поле, а марокканцы создали единственный опасный момент, когда Хакими мощно пробил со штрафного. Хорваты с марокканцами всю игру в футбол не играли и возможно провели самый скучный матч на нынешнем ЧМ.

До матча:

В группе F, на стадионе „Аль Бейт“ Марокко сыграет с Хорватией. Начало встречи в 12:00.

Сборная Марокко пробилась на ЧМ в шестой раз, но из группы довелось выйти только один раз. Марокканцы после отборочного этапа пошли на риск и сменили главного тренера. У марокканцев хорошо укомплектованный состав, в котором есть сильные игроки и явные лидеры (Ашраф Хакими из „ПСЖ“, Хаким Зиеш из „Челси“, Юссеф Эн-Несири из „Севильи“, Нуссаир Мазрауи из „Баварии“). Марокко очень дисциплинированная, сыгранная сборная.

Хорватия приехала на турнир в статусе вице-чемпионов мира. Состав у нынешней Хорватии, возрастной и звёздный из которых восемь футболистов, включая капитана, играли на прошлом ЧМ. Хорваты тоже обладают хорошей сыгранностью, и взаимопонимание и не проигрывает на протяжении 16 матчей.

В группе Е, на стадионе „Халифа Интернейшнл“, Германия сыграет с Японией. Начало встречи в 15:00.

Германия приехала на 17-й свой ЧМ с целью реабилитироваться за провал на ЧМ-2018. В составе Германии нет результативного нападающего (Вернер травмирован). В результате чего в составе немецкой сборной дебютируют два нападающих: Юссуф Мукоко и Никлас Фюллькруг. У немецкой сборной сбалансированная команда, где собраны молодые и опытные футболисты. ЧМ станет первым крупным турниром и для главного тренера Ханса-Дитера Флика.