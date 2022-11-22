„Газпром“ пригрозил сократить транзит газа через Украину

„Объем газа, подаваемый „Газпромом“ на ГИС „Суджа“ для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой“, — отметила компания.

„Газпром“ пригрозил, что „при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы“ 28 ноября начнет сокращение подачи газа на ГИС „Суджа“ для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки. По состоянию на 22 ноября „Газпром“ подает на станцию „Суджа“ для транзита через территорию Украины 42,9 млн куб. м в сутки.

Российская компания добавила, что накануне „Молдовагаз“ по контракту оплатил часть поставок за ноябрь. „Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа“, — добавили в „Газпроме“.

1 октября власти Молдавии сообщили, что „Газпром“ сократил объем поставок газа в страну в октябре на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. В „Газпроме“ объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС „Сохрановка“. Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ. „Газпром“ также заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств об оплате газа до 20 октября. В итоге власти Молдавии выдали кредит „Молдовагазу“ для выплат российской компании.

Основными маршрутами поставок российского газа в Европу являются транзит через Украину, газопровод „Ямал — Европа“, проходящий через Белоруссию и Польшу, закрытый в Польше из-за санкций, а также „Северный поток“, который был остановлен после диверсий. В Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы газ идет через „Турецкий поток“, напоминает РБК.