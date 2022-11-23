Туроператор Join UP! Baltic вместе с фондом Зеленского собирает средства в поддержку Украины

Собранные в сотрудничестве с Ziedot.lv средства будут направлены на приобретение остро необходимых аптечек для украинских защитников. Каждая аптечка содержит все необходимое для оказания помощи при огнестрельных ранениях и порезах: медицинские инструменты, лекарства, бинты и предметы гигиены.

Один из самолетов SkyUp Airlines отмечен надписью „United24“ и QR-кодом для сбора средств на приобретение аптечек первой помощи. Пассажиры могут узнать больше об этой инициативе из брошюр, размещенных на борту самолета в карманах кресел.

„Продолжение нашего бизнеса во время войны - это поддержка нашей страны, Украины, мы сохранили рабочие места для наших людей, мы поддерживаем украинскую экономику, платя налоги“, - говорит Александр Альба, соучредитель Join UP! и SkyUp Airlines. „В сотрудничестве с United24 мы хотим напомнить миру, что Украине нужна поддержка в войне, в которой украинцы неустанно борются за свою свободу и за демократические ценности всего мира.“

„У нас одна дорога и общий пункт назначения. Любая поддержка важна, потому что она спасает людей и дает надежду. Спасибо украинскому туроператору за благотворительную инициативу!“ - говорит Рута Диманта, руководитель Ziedot.lv.

Любой желающий может присоединиться к инициативе и пожертвовать средства на аптечки первой помощи напрямую, пройдя по ссылке https://donorbox.org/skyup. Среди тех, кто внесет свой вклад, будут разыграны специальные призы.

Join UP!, украинский туроператор, был основан в 2010 году и на сегодняшний день является крупнейшим туроператором в Украине. Join UP! Baltic, новый туроператор в странах Балтии, начал свою деятельность в апреле этого года, предлагая туры по самым популярным направлениям с прямыми рейсами из Риги, Вильнюса и Таллинна. Стратегический партнер компании - SkyUp Airlines.

United24 - инициатива, запущенная президентом Украины Владимиром Зеленским в мае 2022 года, - платформа коллективного финансирования для поддержки Украины. Она призвана собрать средства для усиления защиты Украины, оказания гуманитарной помощи и ликвидации ущерба, нанесенного войной.