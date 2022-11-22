Землетрясение в Индонезии: около 300 погибших, спасатели разбирают завалы

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) также сообщило, что 151 человек числится пропавшим без вести.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6. Его эпицентр был расположен в городе Чианджур в западной части острова, на глубине 10 км.

Множество людей госпитализированы, многим приходится оказывать помощь прямо на улице. Спасатели продолжают поиски в надежде найти под завалами живых людей.

Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням, многие дома здесь были небрежно построены - они превратились в груды мусора.

Он сказал, что число раненых и погибших, вероятно, будет расти, потому что в районе стихийного бедствия, в отдаленных его частях все еще находится много людей.

Губернатор также сообщил, что более 13 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 2 тыс. домов получили повреждения.

Глава администрации города Чианджур Херман Сухерман сообщил, что травмы - это в основном переломы костей, полученные в результате обрушения зданий.

Как процитировало его новостное агентство AFP, в течение для в больницу продолжали прибывать кареты „скорой помощи“ из сельской местности, а многие семьи в деревнях все еще не были эвакуированы.

Многим из пострадавших пришлось оказывать помощь на парковке больницы, после того как она в результате землетрясения на несколько часов осталась без электричества.

Толчки также ощущались в столице страны Джакарте, в ста километрах от эпицентра. Здесь были эвакуированы люди из многоэтажных зданий.

Землетрясение началось в 13:21 по восточно-индонезийскому времени (09:21 по московскому времени) в понедельник.

Сотрудники офисов в деловом районе столицы, почувствовав толчки, бросились на улицы.

„Я работал в офисе и вдруг почувствовал, что подо мной затрясся пол. Я отчетливо чувствовал толчки. Я замер, чтобы понять, что происходит, но трясти стало еще сильнее и это продолжалась некоторое время“, - рассказал агентству Франс Пресс юрист Мэйэдита Валуйо.