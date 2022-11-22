Очень трогательно и символично: футболист сборной Англии выполнил на ЧМ обещание 11-летенему мальчику с церебральным параличом

„Джеку. Меня зовут Финли, у меня церебральный паралич. Знаю, что у твоей сестры тоже. Мне нравится, как ты о ней заботишься.

Я люблю футбол. Для таких как я не делают бутсы, поэтому мама помогает мне надевать обычные. По понедельникам я играю в футбол на базе „Ман Сити“ с такими же ребятами с ограниченными возможностями – туда меня возит папа, хотя он болеет за Юнайтед. Мы часто играем с ним в футбол во дворе.

На тренировках меня редко выбирают первым, потому что мое тело достаточно медленное – я вижу пас, но не успеваю среагировать. В эти моменты я расстраиваюсь.

Ты мой кумир, и я мечтаю однажды встретить тебя в реальной жизни. Хочу дать тебе пять, потому что пожать руку я не могу. От Финли“.

Пресс-службы „Сити“ и АПЛ передали письмо Грилишу – он зачитал его на камеру и отправил в ответ. А в следующий понедельник приехал на игру к Финли и встретился с ним.

Мальчик попросил Джека исполнить его празднование, если тот забьет гол на Чемпионате мира. В понедельник Грилиш забил в ворота иранцам и сразу выполнил обещание, а в комментариях к посту в Инстаграм подписал: „Для тебя, Финли“.