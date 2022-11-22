ФОТО | „Первый канал“ заявил, что отец Путина погиб во Второй мировой войне. За 10 лет до рождения сына

„Президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке...“ говорится в сюжете. Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года в ходе битвы за Ленинград. На нем погибло не менее 50 000 советских солдат.

Таким образом Владимир Путин-старший должен был, по версии „Первого канала“, погибнуть за 9-10 лет до рождения сына. В действительности он воевал на Невском пятачке, был ранен и впоследствии дожил до 1999 года.

На сюжет обратил внимание журналист Илья Шепелин. И вспомнил советский анекдот про деда-ветерана, который рассказывал внуку, как его самого убили на войне.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.



