ЧМ-2022: Дерзкая Саудовская Аравия, голевая засуха и разозлившая Франция - итоги дня

Сборная Австралии не испугались именитого соперника и вышли вперед уже на 10-й минуте, гол забил Крейг Гудвин. Действующий чемпион мира, сборная Франция не стала паниковать, усилила давление и быстро счет сравняла, гол забил Рабье, а спустя 5 минут Оливье Жиру вывел Францию вперед. В самой концовке тайма Австралия могла сравнять счет, но Ирвайн попал в штангу.

Матч проходит под поддержкой большого количества болельщиков Мексики и ощущалось, что сборная Мексики играет дома. У Польши был отличный момент, что бы выйти вперед. На 59-й минуте поляки заработали пенальти, но Роберт Левандовски не смог переиграть легендарного Очоа. Сборные больше голов не забили и сыграли вничью 0:0. После сенсационной победы над Аргентиной в группе лидирует Саудовская Аравия.

Первая нулевая ничья на ЧМ-2022. Во втором туре Дания сыграет с Францией, а Тунис – с Австралией.

Во втором тайме команды играли активнее. В начале Тунис был близок к голу, но нападающий тунисцев не смогу убежать от защитников Дании, а потом гол из-за офсайда отменили у датчан. На 70-й минуте датчане снова могли выйти вперед, сначала сильный удар Эриксена отбил вратарь, а после углового Корнелиус попал в штангу.

Первый тайм оказался скуп на моменты и получился довольно скучным. В конце тайма игрок сборной Туниса Жебали получил мяч на грань офсайда и вышел один на один с вратарем, но Шмейхель спас датчан.

Один из главных фаворитов турнира, сборная Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии 1:2. Аргентина весь первый тайм доминировала и даже забила четыре мяча, но их отменили из-за овсайда. Единственный гол аргентинцы забили с пенальти, который реализовал Месси. Уже во втором тайме Саудовская Аравия побежала вперед и забила два гола. Сборная Аргентины пыталась атаковать, но без особых моментов. Саудовская Аравия самоотверженно оборонялась и ничего не позволяла сделать Месси и компании. Первая сенсация на ЧМ состоялась!

В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре прошло четыре матча:

Во втором тайме Франция не остановилась на достигнутом. На 68-й минуте Мбаппе увеличивает преимущество французов, а спустя четыре минут Жиру оформил дубль в ворота Австралии и сравнялся с Тьерри Анри по голам за сборную Франции. Концовка встречи превратилась в формальность и больше голов команды не забили. Франция одержала уверенную победу 4:1 и стала лидером группы D.

Итог дня: Саудовская Аравия сенсационно обыгравшая Месси и компанию, временно возглавила группу С. Сразу в двух играх сборные не смогли распечатать ворота друг друга (Дания - Тунис и Польша - Мексика - сыграли 0:0). Сборная Австралии первая забила в ворота Франции, но в итоге нарвалась на разгромное поражение со счетом 4:1.

До матча:

В группе C сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией.

Игра пройдет на самом большом стадионе чемпионата мира 2022 „Лусаил-Айконик“.

Саудовская Аравия пробилась на ЧМ в шестой раз. Выйти из группы сборной доводилось только однажды, в 1994 году в США, но в 1/8 финала они проиграли Швеции. Саудовская Аравия, возможно, считается одной из самых скучных сборных чемпионата. Все игроки сборной Саудовской Аравии это малоизвестные игроки, играющие в местном чемпионате.

Сборная Аргентины набрала отличную форму и не зря считается одним из главных фаворитов турнира, а последнее поражение команда потерпела в 2019 году. С тех пор Месси и компания не проигрывают на протяжении 36 матчей. Аргентина провалила ЧМ-2018 в России, и сейчас полна желания реабилитироваться. У сборной Аргентины для успеха на нынешнем турнире есть все, это и высококлассный состав, талантливый тренер и, конечно же, Месси, способный сделать гол из ничего.

В группе D играет Дания и Тунис. Команды встретятся в городе Аль-Райян на поле стадиона „Эдьюкейшн“.