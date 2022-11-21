За рубежом
21.11.2022, 19:09

Генассамблея НАТО признала РФ „террористическим режимом“

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Флаг НАТО
Флаг НАТО
ФОТО: Oberhaeuservia www.imago-images.de | imago images / Rupert Oberhäuser

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой правительства и парламенты стран - членов альянса призывают „четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим“, передает DW.

В документе также заявляется о необходимости создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. Резолюция была принята единогласно.

Перед голосованием глава ПА НАТО Джерри Коннолли отметил, что документ призывает всех союзников Североатлантического альянса признать, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация.

Ранее аналогичную резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

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