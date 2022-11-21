Генассамблея НАТО признала РФ „террористическим режимом“

В документе также заявляется о необходимости создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. Резолюция была принята единогласно.

Перед голосованием глава ПА НАТО Джерри Коннолли отметил, что документ призывает всех союзников Североатлантического альянса признать, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация.