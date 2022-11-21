ВИДЕО | Число жертв землетрясения в Индонезии перевалило за 160 человек, сотни получили ранения

По данным агентства, эпицентром землетрясения магнитудой 5,6 стал город Чианджур в провинции Западная Ява, расположенный в 120 километрах от Джакарты, столицы Индонезии. Землетрясение произошло на глубине в десять километров, за ним последовало 25 повторных толчков.

Предыдущее сильное землетрясение — магнитудой 6,2 — произошло в Индонезии в феврале 2022 года. Тогда погибли, по разным данным, от 12 до 25 человек, еще 460 пострадали. При землетрясении в январе 2021 года погибли около 100 человек и чуть менее тысячи получили ранения.

Самое разрушительное землетрясение в истории Индонезии произошло в 2004 году. Тогда в результате цунами, вызванного землетрясением, погибли около 168 тысяч человек, напоминает „Медуза“.