21.11.2022, 20:22
Роналду — первый в мире человек, который набрал 500 млн подписчиков Instagram!
ФОТО: | Scanpix
Нападающий „Манчестер Юнайтед“ и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который превысил отметку в 500 миллионов подписчиков в социальной сети „Инстаграм“.
Соответственно, Роналду является самым популярным человеком в „Инстаграме“. Больше подписчиков, чем у 37-летнего португальского футболиста, только у официального профиля социальной сети, пишет Чемпионат.
Напомним, недавно Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство, тренерский штаб и вектор развития „Манчестер Юнайтед“. Клуб применил к португальцу санкции и начал юридический процесс по расторжению контракта с нападающим. На данный момент будущее Криштиану в клубе находится в под вопросом.