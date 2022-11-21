Роналду — первый в мире человек, который набрал 500 млн подписчиков Instagram!

Соответственно, Роналду является самым популярным человеком в „Инстаграме“. Больше подписчиков, чем у 37-летнего португальского футболиста, только у официального профиля социальной сети, пишет Чемпионат.

Напомним, недавно Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство, тренерский штаб и вектор развития „Манчестер Юнайтед“. Клуб применил к португальцу санкции и начал юридический процесс по расторжению контракта с нападающим. На данный момент будущее Криштиану в клубе находится в под вопросом.

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