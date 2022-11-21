По городу Каркамыш в Турции нанесен ракетный удар, есть погибшие

По городу, расположенному на границе Турции, как пишет CNN Turk, выпустили пять ракет. Под обстрел попали школа, два дома и грузовик. По данным властей, ракетный удар нанесли из сирийского города Айн-эль-Араб (курдское название — Кобани).

Турецкие власти обвинили в нападении участников „Рабочей партии Курдистана“ и „Отрядов народной самообороны“ (Турция считает их террористическими группировками).

Минобороны Турции сообщило утром 20 ноября, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдов в Сирии и Ираке, в том числе по стратегически важному сирийскому городу Кобани у границы с Турцией. СМИ сообщали, что 30 представителей курдских Сирийских демократических сил погибли или получили ранения, кроме того, погибли не менее 15 сирийских военных и 14 мирных жителей, напоминает „Медуза“.

В тот же день, по заявлению МВД Турции, курдские боевики с территории Сирии обстреляли из гранатометов приграничный КПП Онджупынар (пострадали восемь турецких силовиков), а также нежилой район Каркамыша (никто не пострадал).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 ноября, что турецкие войска провели воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что США и Россия не смогли создать 30-километровую зону безопасности в приграничных районах. Эрдоган сказал, что в 2019 году Россия пообещала „очистить“ от террористов север Ирака и Сирии, но „Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг“, цитирует его ТАСС. Эрдоган заявил, что Турция „очистит“ север Сирии и создаст заявленную зону безопасности. По его словам, войска Турции готовы провести наземную операцию в Сирии и Ираке.