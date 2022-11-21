МНЕНИЕ | Казахстан отчаливает от российских берегов

Нет нужды обсуждать то, каким образом получился этот великий результат главного кандидата на пост президента Казахстана. Выборы на постсоветском пространстве мало где имеют что-то общее с демократическими, иначе не было бы таких заоблачных результатов, но тут интересно другое. Касым-Жомарт Токаев этими выборами укрепляет свою личную власть, уже никак не завися от клана Назарбаева.

Путь к трону в Астане начался для карьерного дипломата Токаева в 2019 году, когда правивший страной 30 лет, 79-летний Нурсултан Назарбаев решил номинально уйти на покой. Причиной ухода стала усталость граждан от „вечного“ президента, который, с одной стороны хотел модернизировать страну, а с другой, рассадил на денежные потоки своих родственников. Поэтому, ничего хорошего с экономическими реформами не получалось, а вот с коррупцией и кумовством все было в порядке. Они расцветали при прежнем лидере пышным цветом. Оппозиция была выдавлена за границу и находилась под фактическим запретом. Парламент был просто декорацией. В общем, все очень похоже на лукашенковскую Беларусь, только с восточным колоритом.