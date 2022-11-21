МНЕНИЕ | Казахстан отчаливает от российских берегов(2)
Касым-Жомарт Токаев 20 ноября 2022 года победил на президентских выборах, впервые без поддержки Нурсултана Назарбаева и набрал более 80% голосов избирателей по данным избиркома Казахстана. Токаев уже пообещал провести в стране экономические и политические реформы и это свидетельствует о том, что Казахстан все больше отдаляется от России, для которой стабильность и несменяемость институтов важнее, чем развитие и реформы, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
Нет нужды обсуждать то, каким образом получился этот великий результат главного кандидата на пост президента Казахстана. Выборы на постсоветском пространстве мало где имеют что-то общее с демократическими, иначе не было бы таких заоблачных результатов, но тут интересно другое. Касым-Жомарт Токаев этими выборами укрепляет свою личную власть, уже никак не завися от клана Назарбаева.