Мнение
21.11.2022, 18:03

МНЕНИЕ | Казахстан отчаливает от российских берегов

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Россия делает шаг к диктатуре, а Казахстан к демократии
Сергей Ковальченко
журналист
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
ФОТО: kremlin.ru / CC BY 3.0

Касым-Жомарт Токаев 20 ноября 2022 года победил на президентских выборах, впервые без поддержки Нурсултана Назарбаева и набрал более 80% голосов избирателей по данным избиркома Казахстана. Токаев уже пообещал провести в стране экономические и политические реформы и это свидетельствует о том, что Казахстан все больше отдаляется от России, для которой стабильность и несменяемость институтов важнее, чем развитие и реформы, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

Нет нужды обсуждать то, каким образом получился этот великий результат главного кандидата на пост президента Казахстана. Выборы на постсоветском пространстве мало где имеют что-то общее с демократическими, иначе не было бы таких заоблачных результатов, но тут интересно другое. Касым-Жомарт Токаев этими выборами укрепляет свою личную власть, уже никак не завися от клана Назарбаева.

Путь к трону в Астане начался для карьерного дипломата Токаева в 2019 году, когда правивший страной 30 лет, 79-летний Нурсултан Назарбаев решил номинально уйти на покой. Причиной ухода стала усталость граждан от „вечного“ президента, который, с одной стороны хотел модернизировать страну, а с другой, рассадил на денежные потоки своих родственников. Поэтому, ничего хорошего с экономическими реформами не получалось, а вот с коррупцией и кумовством все было в порядке. Они расцветали при прежнем лидере пышным цветом. Оппозиция была выдавлена за границу и находилась под фактическим запретом. Парламент был просто декорацией. В общем, все очень похоже на лукашенковскую Беларусь, только с восточным колоритом.

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