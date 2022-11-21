Правда ли, что Украина пожертвовала демократам США миллиарды долларов через криптовалютную биржу FTX?

Многочисленные посты в соцсетях утверждают, что Украина и биржа FTX стали участниками схемы демократов по отмыванию миллиардов долларов. В США эта тема вызвала бурные обсуждения на ультраправых сайтах. Подобные заявления появились и в российских СМИ: „Газета.ру», „Известия», „Лента.ру», Рен ТВ. Эту же тему затронул и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Илон Маск на вопрос одной из пользовательниц Twitter — „Использовалась ли биржа FTX для отмывания денег для демократической партии?“ — ответил, что этот вопрос „достоин внимания“. А на YouTube появился ролик, в шуточной форме объясняющий, почему Украине пришлось возвращать средства, выделенные ей администрацией Байдена.

Банкротство FTX

2 ноября 2022 года издание о криптовалютах Coindesk опубликовало расследование финансовых отчётов криптобиржи FTX. Эта публикация вызвала панику среди трейдеров и инвесторов FTX, которые за три дня попыталась вывести с платформы примерно шесть миллиардов долларов. Из-за опасений по поводу нехватки ликвидности, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал заявление о защите от банкротства. Крах FTX привлёк внимание к деятельности биржи, а особенно к пожертвованиям в пользу демократов США, сделанных её основателем.

Связь FTX с политическими партиями США

Мировые СМИ уже давно обратили внимание на внушительные личные пожертвования Бэнкмана-Фрида американским демократам. Хотя самые большие суммы пошли на праймериз демократов, он также вносил значительный вклад в кампании республиканцев. Согласно твиту Бэнкмана-Фрида, его пожертвования были направлены на поддержку кандидатов из обеих партий, с которыми он работал над лоббированием DeFi (англ. „децентрализованные финансы“). При этом исполнительный директор FTX Райан Саламе вложил миллионы долларов именно в кампании республиканцев. Поэтому непонятно, почему в отмывании денег обвиняют только демократов, если обе партии получили пожертвования от руководителей FTX.

Связь FTX с Украиной