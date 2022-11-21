Правда ли, что Украина пожертвовала демократам США миллиарды долларов через криптовалютную биржу FTX?
В Твиттере и российских СМИ циркулирует теория, что Украина инвестировала миллиарды долларов военной помощи США в криптобиржу FTX, а затем эти средства отправились обратно в США, на счета Демократической партии. Мы проверили, насколько правдива эта финансовая схема.
Многочисленные посты в соцсетях утверждают, что Украина и биржа FTX стали участниками схемы демократов по отмыванию миллиардов долларов. В США эта тема вызвала бурные обсуждения на ультраправых сайтах. Подобные заявления появились и в российских СМИ: „Газета.ру», „Известия», „Лента.ру», Рен ТВ. Эту же тему затронул и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Илон Маск на вопрос одной из пользовательниц Twitter — „Использовалась ли биржа FTX для отмывания денег для демократической партии?“ — ответил, что этот вопрос „достоин внимания“. А на YouTube появился ролик, в шуточной форме объясняющий, почему Украине пришлось возвращать средства, выделенные ей администрацией Байдена.
Банкротство FTX
2 ноября 2022 года издание о криптовалютах Coindesk опубликовало расследование финансовых отчётов криптобиржи FTX. Эта публикация вызвала панику среди трейдеров и инвесторов FTX, которые за три дня попыталась вывести с платформы примерно шесть миллиардов долларов. Из-за опасений по поводу нехватки ликвидности, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал заявление о защите от банкротства. Крах FTX привлёк внимание к деятельности биржи, а особенно к пожертвованиям в пользу демократов США, сделанных её основателем.
Связь FTX с политическими партиями США
Мировые СМИ уже давно обратили внимание на внушительные личные пожертвования Бэнкмана-Фрида американским демократам. Хотя самые большие суммы пошли на праймериз демократов, он также вносил значительный вклад в кампании республиканцев. Согласно твиту Бэнкмана-Фрида, его пожертвования были направлены на поддержку кандидатов из обеих партий, с которыми он работал над лоббированием DeFi (англ. „децентрализованные финансы“). При этом исполнительный директор FTX Райан Саламе вложил миллионы долларов именно в кампании республиканцев. Поэтому непонятно, почему в отмывании денег обвиняют только демократов, если обе партии получили пожертвования от руководителей FTX.
Связь FTX с Украиной
В марте 2022 года Министерство цифровой трансформации Украины запустило веб-сайт „Aid for Ukraine» (англ. „Помощь Украине“) для мировых пожертвований в криптовалюте. Партнёрами Минцифры в этом проекте стали биржа FTX, украинская компания Everstake и криптовалютная биржа Kuna. FTX помогала конвертировать криптовалютные пожертвования от индивидуальных доноров в фиатную валюту и отправлять их в Национальный банк Украины. Согласно твиту Everstake, „Aid for Ukraine“ пользовались биржей FTX всего несколько раз в марте 2022 года — и исключительно для конвертации криптовалютных пожертвований в фиат. При этом полученные криптосредства не хранились на FTX. 11 марта Национальный банк Украины подтвердил получение на свой счёт более миллиона долларов от проекта „Aid for Ukraine“. А 17 августа министр цифровой трансформации Украины написал, что из 60 миллионов долларов, полученных через „Aid for Ukraine“, 54 миллиона уже потрачены на гуманитарные и военные нужды Украины и опубликовал разбивку этих расходов.
Финансовая помощь США Украине
Иностранная помощь США другим странам подвергается тщательному аудиту нескольких организаций. Например, в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях на Украину от 2022 года, надзор за тратами средств осуществляется Генеральным инспектором Государственного департамента, Управлением генерального инспектора по надзору в министерстве обороны и Генеральным инспектором USAID.
19 сентября 2022 года Минобороны США опубликовало отчёт Конгресса о пакете помощи Украине с разбивкой по получателям (например, армия, ВВС и ВМС Украины), с суммами выделенных и потраченных денег. Под таким пристальным наблюдением украинскому правительству было бы очень сложно скрыть инвестиции средств США в криптобиржу.
Источник дезинформации
Самое раннее найденное нами упоминание об отмывании денег через FTX — публикация на веб-сайте Hal Turner Radio Show от 11 ноября 2022 года. Хэл Тернер известен многим в США как изобретатель теорий заговора. Он уже не раз был пойман на распространении фейков. В своей публикации от 11 ноября Тернер выдвигает теорию, что „Украина получала деньги из США, отправляла их на FTX, а FTX отправляли их демократам, которые изначально проголосовали за отправку денег в Украину“. Никаких доказательств он не прилагает. Затем автор развивает теорию, якобы затем „этот пацан (Бэнкман-Фрид)“ разорил свою собственную компанию только для того, чтобы демократы выиграли промежуточные выборы. И сделал он это, подставив всех инвесторов FTX. „Так что крах FTX теперь связан не только с Украиной, но и с американскими политиками-демократами, получившими деньги от Сэма Бэнкмана-Фрида на предвыборную кампанию!“ — подытожил Тернер.
14 ноября эта информация появилась и в российских СМИ, но уже от другого источника: „бывшего американского офицера“ Скотта Беннетта. О Беннетте достоверно известно лишь то, что он был приговорён в США к трём годам тюрьмы за то, что притворялся американским военным и носил военную форму. Тем не менее это не мешает российским СМИ представлять его бывшим офицером армии США или бывшим разведчиком ЦРУ и приглашать в качестве военного эксперта. Беннетт уже не раз фигурировал в наших разборах как источник фейков.
В интервью „Известиям“ Беннетт заявил, что на самом деле Киев не получил реальной пользы от военной помощи США. Вместо этого средства инвестировали и перевели на счёт демократов через биржу FTX, которую впоследствии ликвидировали, чтобы избежать раскрытия финансовой отчётности. Опять же, доказательств или ссылок на источники Беннетт не предоставил.
Блокчейн, с помощью которого регистрируются крипто-транзакции, — это публичный реестр информации, а значит каждый желающий в своём интернет-браузере может отследить любую выполненную транзакцию. Тем не менее, ни один источник, обвиняющий демократов в отмывании денег, не опубликовал идентификатор транзакции или иные доказательства того, что финансовая помощь Украине вернулась Демократической партии через FTX. Крипто-пожертвования Украине были сделаны от частных лиц и организаций со всего мира и не имеют отношения к пакетам военной помощи США.
Таким образом, утверждение, что демократы получили назад военную помощь Украине через FTX, не имеет ни единого доказательства. Конечно, отсутствие доказательств формально не означает, что заявление ложное. Тем не менее, совокупность несостыковок, однозначно ложных элементов и сомнительных источников этой теории заставляют относиться к ней с огромным скепсисом.
Итог: Скорее всего неправда