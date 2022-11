Правда ли, что Украина пожертвовала демократам США миллиарды долларов через криптовалютную биржу FTX?

В марте 2022 года Министерство цифровой трансформации Украины запустило веб-сайт „Aid for Ukraine» (англ. „Помощь Украине“) для мировых пожертвований в криптовалюте. Партнёрами Минцифры в этом проекте стали биржа FTX, украинская компания Everstake и криптовалютная биржа Kuna. FTX помогала конвертировать криптовалютные пожертвования от индивидуальных доноров в фиатную валюту и отправлять их в Национальный банк Украины. Согласно твиту Everstake, „Aid for Ukraine“ пользовались биржей FTX всего несколько раз в марте 2022 года — и исключительно для конвертации криптовалютных пожертвований в фиат. При этом полученные криптосредства не хранились на FTX. 11 марта Национальный банк Украины подтвердил получение на свой счёт более миллиона долларов от проекта „Aid for Ukraine“. А 17 августа министр цифровой трансформации Украины написал, что из 60 миллионов долларов, полученных через „Aid for Ukraine“, 54 миллиона уже потрачены на гуманитарные и военные нужды Украины и опубликовал разбивку этих расходов.