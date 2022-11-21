Катар отменил создание молитвенных помещений для евреев и запретил продажу кошерной еды на ЧМ-2022

Как сообщает The Jerusalem Post, организаторы турнира запретили еврейским организациям продавать или предлагать посетителям кошерную пищу, несмотря на обещание не делать этого.

„Им обещали, что они смогут готовить кошерную пищу, включая кошерное мясо, но на данный момент им разрешили продавать только холодные бутерброды и рогалики“, – сообщил источник.

Кроме того, сообщается, что Катар нарушил обещание разрешить еврейские молитвенные службы в Дохе во время матчей.

„Нам обещали разрешить создать молитвенные помещения, чтобы у религиозных евреев, пришедших посмотреть игры, было место поклонения. Недавно нам сказали, что еврейские культовые места попали под запрет из-за невозможности обеспечить безопасность“, – заявил представитель одной из организаций.

Ожидается, что чемпионат мира-2022 посетят более 10 000 религиозных евреев со всего мира.

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