В Латвии через четыре года планируется запретить в школах изучать русский язык как второй иностранный

Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах Латвии больше учить будет нельзя, поскольку этот язык не является официальным языком ЕС и не фигурирует в соответствующих международных договорах.

Министерство образования считает, что такие изменения будут способствовать полноценному включению молодежи в образовательное пространство Европы, содействовать изучению официальных языков ЕС, что даст более широкие возможности занятости в ЕС и за пределами ЕС.

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце (“Консервативные“) заверила, что вопрос о втором иностранном языке обсуждался и с президентом страны Эгилом Левитсом, в беседе акцентировалась необходимость обеспечить изучение какого-либо из официальных языков ЕС во всех школах. Что позволит молодежи и обществу в целом более полноценно участвовать в развитии общеевропейского культурного пространства. „Это момент, когда нам как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии — национальный язык и сильную Латвию в общей семье Европейского Союза“, — заявила Муйжниеце.

Напомним, что партия „Консервативные“ не сумела преодолеть 5%-й барьер на выборах в 14-й Сейм, и Муйжниеце никак не сможет сохранить пост министра образования.

Сейчас первый иностранный язык в школах начинают учить уже в 1-м классе. Это должен быть один из официальных языков ЕС, и чаще всего это английский. Второй иностранный язык в учебных заведениях, реализующих программы образования на латышском языке, начинают осваивать в 4-м классе.

Нормативные акты не указывают, какой иностранный язык — например, французский, русский или немецкий — школа может предлагать изучать как иностранный. Выбор остается за учебным заведением, которое делает его, исходя из целей развития в сотрудничестве со школьным советом. Министерство указывает, что большую роль в выборе второго иностранного языка играет желание родителей и самих учащихся, а также наличие квалифицированных педагогов.