МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: учителя хотят, чтобы политики их услышали!

Возникает ощущение, что все эти годы чиновников из министерства образования не очень сильно беспокоило, как именно преподается эстонский в русских школах Эстонии. По словам Татьяны Баум-Валгма, завуча гимназии Ляэнемере и учителя эстонского языка, вместо того, чтобы предлагать педагогам курсы повышения квалификации по их профильному предмету, им предлагались курсы по психологии и другим „софт-скиллам“.

Изабелла Рийтсаар, директор гимназии Паэ, отмечает, что в последнее время крайне сложно найти педагогов, которые отвечают необходимой квалификации. Бывали случаи, что формально человек подходил к требованиям (знание эстонского языка плюс образование , полученное пару десятков лет назад), но уже на собеседовании выяснялось, что с современными детьми ему не справиться. Принятие закона сделает задачу еще более сложной.

Более того, последние десятилетия отсутствовала программа общегосударственного менторства, которая позволила бы выявить проблемы преподавания эстонского языка в той или иной школе и найти решение. И когда мы говорим о менторстве, мы не имеем в виду карающих чиновников языковой инспекции, выписывающих штрафы. А говорим о тех менторах, которые могли бы дать рекомендации учителям, как сделать процесс обучения более эффективным. А при необходимости отправить педагогов на курсы повышения квалификации.

Участники круглого стола попытались найти ответ на вопрос, почему в настоящее время лишь 30% выпускников основной школы способны сдать экзамен по эстонскому языку на уровень В2. Как оказалось, ответ лежит на поверхности – не хватает учителей, нет единой эффективной методики преподавания, компетенция учителей очень разная.

По мнению специалистов, которые в отличие от политиков каждый день работают в школа х и детских садах, законопроект совершенно не продуман. Катастрофическая нехватка педагогов и отсутствие методик могут поставить под угрозу систему школьного образования и привести к тому, что часть детей попросту не потянет возложенную на них задачу учиться на неродном языке.

К слову сказать, все ученики без исключения, которые учатся по системе языкового погружения справляются с эти испытанием. Но правда заключается в том, что эта система подходит не всем детям. И есть часть учеников, которые могут учиться лишь на родном языке. А это означает, что полный переход на эстонский язык обучения приведет к тому, что число детей с особыми образовательными потребностями вырастет.

Детские сады: нам нужны кадры!

Руководители детских садов, которые первыми окажутся под жерновами реформы уже в 2024 году, очень сильно обеспокоены. В случае детских садов проблема поиска квалифицированных учителей, которые владеют эстонским языком, пожалуй, стоит еще более остро. Уже сейчас директора детских садов бьют тревогу: нам срочно нужны кадры!

Ведь необходимо понимать, что работа с маленькими детьми подходит далеко не каждому, проблема усугубляется тем, что многие студенты, которые учатся на педагога дошкольного учреждения, изначально не собираются работать в детском саду, а поступили в университет ради получения степени бакалавра.

По словам, Альвины Маазик, директора детского сада Арбу, проект, в рамках которого в группе работает два учителя, которые занимаются с детьми на русском языке и на эстонском, давал отличные результаты. К окончанию сада дети владели двумя языками. Именно поэтому она искренне не понимает, почему прекратилось финансирование этого проекта, который работал и давал результаты. Этот проект был запущен по инициативе бывшего министра образования от Центристской партии Майлис Репс.

Вернется ли система распределения?

В большинстве своем участники круглого стола сошлись во мнении, что переход на эстонский язык обучения нельзя осуществлять, опираясь лишь на политические лозунги и соглашения. Переход должен осуществляться поэтапно – каждый год можно было бы переводить только один класс. А не с первого по четвертый класс разом, как предусматривает нынешний законопроект. По мнению педагогов это в корне неверный подход.

Перед тем, как начать этот переход, необходимо обеспечить школы необходимым количеством педагогов, разработать методические пособия. По мнению участников дискуссии проблему нехватки педагогов можно было бы решить при помощи возрождения системы распределения. Если молодой человек отучился за счет государственного бюджете, то он должен был бы отработать по профессии в течение нескольких лет.

Необходимо еще думать и о том, как повысить престиж этой профессии в глазах молодежи. Очень сложно захотеть быть учителем, если образ учителя ассоциируется с такими понятиями, как „невысокая зарплата, повышенная нагрузка, постоянно меняющиеся требования от министерства, отсутствие методических пособий, переполненные классы и тп“. И это мы еще не касались проблемы беженцев.

В нынешнем виде все это больше напоминает жесткий эксперимент, в результате, которого многие дети могут выпасть из системы образования и пополнить ряды так называемой NEET-молодежи. А уже сейчас в Эстонии 20 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, которые нигде не учатся и не работают. Уверены ли политики, которые хотят срочно принять закон, что это именно то, что нужно нам всем?