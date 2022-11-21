МНЕНИЕ | Херсон для Путина как Березина для Наполеона - символ позора и военной глупости(7)
Во французском языке есть много русских слов, но одно из них сильно выделяется. Это слово - bérézina. Название этого притока Днепра, протекающего по территории Западной Беларуси, означает полный провал, катастрофу. Это слово стало нарицательным более 200 лет назад, после катастрофического поражения, которое Великая армия Наполеона потерпела в ходе отступления из России в ноябре1812 год. После этого сражения Наполеоновская империя просуществовала еще около 1,5 лет, прошедших в постоянных арьергардных боях, а Наполеону не удалось более одержать над своими врагами ни одной решающей победы. В русском языке такого нарицательного нет. Хорошо бы, если бы теперь им стало слово „Херсон“, пишет журналист издания СПЕКТР Лев Кадик в колонке для RusDelfi.
26 ноября по григорианскому календарю началось арьергардное сражение отступающей из Москвы наполеоновской армии с теснившими ее частями русской армии Кутузова. Наполеон стремился форсировать реку, отделявшую его замерзающую армию от теплой Европы. Оставаться в Российской империи его войска более не могли - противник наступал им на пятки, снарядов не хватало, кормить армию было нечем, в лесах и деревнях солдат подстерегали жестокие партизаны. Под Малоярославцем и под Красным русские войска смогли нанести французам серьезный урон. Но именно сражение на Березине стало самым катастрофическим.