Во французском языке есть много русских слов, но одно из них сильно выделяется. Это слово - bérézina. Название этого притока Днепра, протекающего по территории Западной Беларуси, означает полный провал, катастрофу. Это слово стало нарицательным более 200 лет назад, после катастрофического поражения, которое Великая армия Наполеона потерпела в ходе отступления из России в ноябре1812 год. После этого сражения Наполеоновская империя просуществовала еще около 1,5 лет, прошедших в постоянных арьергардных боях, а Наполеону не удалось более одержать над своими врагами ни одной решающей победы. В русском языке такого нарицательного нет. Хорошо бы, если бы теперь им стало слово „Херсон“, пишет журналист издания СПЕКТР Лев Кадик в колонке для RusDelfi.