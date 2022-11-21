Окончательно: мэр Нарвы Катри Райк не будет участвовать в мартовских выборах в Рийгикогу

Райк написала, что это ее окончательное решение. „Год назад нарвитяне доверили мне заботиться о Нарве и развивать город. Это большая возможность и вызов“, — сказала она и добавила, что не может подвести людей и покинуть Нарву. „4512 человек доверили мне работу в Нарве и от имени Нарвы, чтобы наш избирательный союз взял направление в сторону хороших перемен в Нарве. Я верю, что это действительно возможно“, — сказала Райк.

По словам Райк, она общалась на эту тему с нарвитянами и знает, что им было бы трудно понять, если бы она решила баллотироваться и ушла работать в Рийгикогу. „Это будет выглядеть как побег, сдача, предательство. Ни один из трех вариантов мне не подходит, — сказала Райк.

Райк желает всем кандидатам в Рийгикогу здравого смысла и вежливости по отношению к своим конкурентам. „Берегите нашу Эстонию. И не забывайте: 5 марта 2023 года — не последний день этого мира, жизнь будет продолжаться и после выборов“, — сказала Райк.