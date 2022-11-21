Суперкомпьютеры выявили чемпиона. Кто является фаворитом ЧМ-2022

Бразильцы идут за шестым кубком мира



Ведущая мировая компания по аналитике футбольной статистики Opta провела исследование с помощью суперкомпьютера, наделенного искусственным интеллектом.



Opta представила вероятность на выигрыш каждой из 32 сборных. Проценты на победу будут изменяться в реальном времени на протяжении всего турнира.



По результатам анализа компании Opta, фаворитом на главном турнире года стала сборная Бразилии. Шансы на победу команды в финале составили 15,8%. На втором и третьем местах расположились соответственно Аргентина и Франция с небольшим отрывом друг от друга (3,2%). Вероятность выигрыша у аргентинцев — 12,6%, а у французов — 12,2%.



Бразильцы сыграют со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна на групповом этапе чемпионата мира.



По тому же показателю аутсайдерами с нулевой вероятностью победить оказались сборные Саудовской Аравии и Коста-Рики.



По версии американской аналитической компании Gracenote, фаворитом чемпионата мира также считается сборная Бразилии. Вероятность ее победы оценивают в 20%. В список главных фаворитов турнира также вошли национальные команды Аргентины (16%), Испании и Нидерландов (обе 7%).

Cуперкопьютер Gracenote также смоделировал сетку турнира, согласно которой сборные Бразилии и Аргентины с большой долей вероятности встретятся в полуфинале турнира.