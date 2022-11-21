Суперкомпьютеры выявили чемпиона. Кто является фаворитом ЧМ-2022(2)
Чемпионат мира по футболу уже стартовал в Катаре. Какая сборная считается фаворитом мундиаля по версии суперкомпьютеров и каковы шансах на победу других команд — в материале „РБК Спорт“.
Бразильцы идут за шестым кубком мира
Ведущая мировая компания по аналитике футбольной статистики Opta провела исследование с помощью суперкомпьютера, наделенного искусственным интеллектом.
Opta представила вероятность на выигрыш каждой из 32 сборных. Проценты на победу будут изменяться в реальном времени на протяжении всего турнира.
По результатам анализа компании Opta, фаворитом на главном турнире года стала сборная Бразилии. Шансы на победу команды в финале составили 15,8%. На втором и третьем местах расположились соответственно Аргентина и Франция с небольшим отрывом друг от друга (3,2%). Вероятность выигрыша у аргентинцев — 12,6%, а у французов — 12,2%.
Бразильцы сыграют со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна на групповом этапе чемпионата мира.
По тому же показателю аутсайдерами с нулевой вероятностью победить оказались сборные Саудовской Аравии и Коста-Рики.
По версии американской аналитической компании Gracenote, фаворитом чемпионата мира также считается сборная Бразилии. Вероятность ее победы оценивают в 20%. В список главных фаворитов турнира также вошли национальные команды Аргентины (16%), Испании и Нидерландов (обе 7%).
Cуперкопьютер Gracenote также смоделировал сетку турнира, согласно которой сборные Бразилии и Аргентины с большой долей вероятности встретятся в полуфинале турнира.
Аргентина и Бразилия никогда прежде не встречались в полуфинале чемпионатов мира. Впервые команды пересеклись на мундиале 1974 года. Встреча команд состоялась в рамках группы А, бразильцы праздновали победу со счетом 2:1. Позднее сборные еще дважды соперничали за выход из одной и той же группы (1978, 1982). Матч на чемпионате мира 1978 года завершился безголевой ничьей, а на ЧМ-1982 бразильцы снова обыграли географических соседей со счетом 3:1.
Последняя встреча команд состоялась на чемпионате 1990 года, аргентинцы победили благодаря единственному мячу Клаудио Каниджи после паса Диего Марадоны.
Согласно смоделированной сетке, нас ждет также повторение полуфинала ЧМ-2018 в России Франция — Бельгия. Но на этот раз именно бельгийцы пройдут в финал, где сыграют с Бразилией.
Аналитический портал Sofascorе с небольшим преимуществом отдал предпочтение сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре. В тройку фаворитов вошли также команды Аргентины и Франции.
Финал: Месси против Роналду
В то же время суперкомпьютер консалтинговой компании BCA Research смоделировал победу сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. А в финале аргентинцы встретятся с Португалией Криштиану Роналду и одержат победу в серии пенальти. Кроме того, по версии BCA Research, сборная Англии должна дойти до полуфинала первенства планеты в Катаре.
Анализ BCA Research был основан на данных из компьютерной игры FIFA, а также на статистике матчей последних четырех чемпионатов мира.
Сборная Аргентина на групповом этапе турнира будет противостоять командам Польши, Саудовской Аравии и Мексики.
Победа родоначальников футбола
Ведущий рынок страхования Lloyd's of London также спрогнозировал возможного победителя мундиаля. Как сообщает журнал Forbes, исследование компании основывалось на страховой стоимости каждого игрока и складывается из заработной платы, спонсорских контрактов и возраста.
На чемпионате мира-2022 на победу может рассчитывать сборная Англии, которую рынок оценил в рекордную сумму — $3,74 млрд. Ее соперником станет команда Бразилии, которая оценивается в $3,02 млрд. Однако команда Франции, чья общая стоимость составила $3,14 млрд, также может претендовать на победу.
Благодаря нетривиальному методу Lloyd's of London удалось правильно выбрать победителя в 2014 и 2018 годах.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Англии встретится с командами Ирана, США и Уэльса.