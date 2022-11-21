Автомобилисты Эстонии бросились менять резину: в живой очереди можно стоять часами

„В этом году очереди довольно большие, поскольку люди не задумываются о смене резины вовремя и больше ориентируются на погоду. Сейчас у нас очередь составляет примерно неделю“, - рассказал председатель правления фирмы Autorehvid OÜ Яан Сагар.

По его словам, цены на услугу в его фирме остались примерно на уровне прошлого года.

„Однако если резко выпадает снег и появляется лед, и нужна срочная замена резины, то это немного дороже. Где-то на 15-25 евро“, - добавил он.

Полиция рекомендует тем, кто еще не поменял летнюю резину, при плохих погодных условиях пользоваться общественным транспортом или запастись терпением: уже на следующей неделе синоптики обещают плюсовую температуру.