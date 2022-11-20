ФОТО | В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022

Также речь произнес актер Морган Фримен: „То, что нас здесь объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет. Мы собрались здесь как одно большое племя. Мы можем не понимать языка, когда другие болельщики болеют за свою команду, но мы понимаем эмоции, которые нас всех объединяют“, – сказал 85-летний актер.