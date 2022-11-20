20.11.2022, 18:05
ФОТО | В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022(1)
ФОТО: | Scanpix
В Эль-Хауре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
На мероприятии с приветственным словом выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Также на церемонии выступил участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахад Аль Кубаиси. Они исполнили композицию Dreamers.
Также речь произнес актер Морган Фримен: „То, что нас здесь объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет. Мы собрались здесь как одно большое племя. Мы можем не понимать языка, когда другие болельщики болеют за свою команду, но мы понимаем эмоции, которые нас всех объединяют“, – сказал 85-летний актер.