На Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан в Евразии

Извержение в вершинном кратере Ключевского началось после землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего у восточного побережья Камчатки в ночь на 20 ноября.

„Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой“, — сообщил директор Института вулканологии Алексей Озеров. Он допустил, что извержение будет усиливаться.

В институте добавили, что вулкан Шивелуч на Камчатке также стал чрезвычайно активным: за последние сутки он дважды выбросил пепел — на 5000 и на 4600 метров. Ночью купол вулкана светится почти на всей поверхности, со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов, что наблюдается „перед мощным пароксизмальным извержением“, сказал Алексей Озеров.