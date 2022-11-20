ВИДЕО | Месть за теракт в Стамбуле: Турция ночью бомбила Сирию и Ирак

Согласно заявлению Министерства обороны Турции, воздушная операция была проведена в целях „самообороны“ в районах на севере Ирака и Сирии, якобы используемых в качестве базы для террористических атак. По данным министерства, для уничтожения баз были использованы высокоточные удары.

„Час расплаты настал“, - написало сегодня в Твиттере министерство обороны Турции и добавило, что виновные в „предательских нападениях“ будут привлечены к ответственности.

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил, что турецкие военные нанесли более 20 авиаударов в двух провинциях, передает The Guardian.

Факт нападения подтверждают и сирийские курды.

„Кобане, город, победивший ИГИЛ, подвергся бомбардировке самолетами турецких оккупационных сил“, - написал в Твиттере представитель возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) Фархад Шами.

По словам Шами, авиаудары также были нанесены по двум густонаселенным деревням на севере провинции Алеппо и в провинции Хасаке.

В минувшее воскресенье в результате террористического акта в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, погибли шесть человек. Турецкие власти утверждают, что за нападением стояла Рабочая партия Курдистана (PKK). Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что приказ о нападении поступил из Кобане.

Турция считает курдские Отряды народной защиты (YPG), входящие в состав SDF, филиалом PKK, которая объявлена террористической. И PKK, и YPG отрицают свою причастность к нападению в Стамбуле.