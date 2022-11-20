Илон Маск отменил блокировку твиттера Дональда Трампа, Трамп возвращаться не намерен

Об этом Маск сообщил по итогам опроса, проведенного в его аккаунте. 51,8% опрошенных выступили за то, чтобы восстановить страницу Трампа, еще 48,2% проголосовали против. В голосовании участвовали больше 15 миллионов пользователей.

Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в том, чтобы возвращаться в твиттер, и намерен продолжать использовать свою соцсеть Truth Social, пишет Reuters.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом здание конгресса, из-за чего погибли пять человек. Руководство соцсетей посчитало, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам.

Спустя семь часов после разблокировки аккаунта Трампа на него подписались 25 миллионов пользователей.

28 октября 2022 года богатейший человек на планете, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов.