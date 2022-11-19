Родился 8-миллиардный житель нашей планеты. А что стало с пяти-, шести- и семимиллиардным?

За следующие 35 лет население планеты, возможно, увеличится еще на 3 млрд, а затем демографический рост может остановиться.

На то, чтобы число людей на Земле достигло одного миллиарда, ушло 300 тыс. лет - это случилось около 1800 года. На второй миллиард ушло уже сто лет. А в середине прошлого века, в 1950-х, число людей стало расти, как на дрожжах. За 35 лет, прошедших с рождения Матея в 1987 году, к нашему глобальному сообществу присоединилось еще 3 млрд человек.

„Ну, я его не виню“, - комментирует Алекс Маршалл, вспоминая цирк с журналистами в первый день жизни Матея.

35 лет спустя 5-миллиардный ребенок планеты пытается забыть о своем торжественном появлении на свет. На его странице в „Фейсбуке“ указано, что он живет в Загребе, счастливо женат и работает инженером-химиком. Он избегает интервью и отказался говорить с Би-би-си.

Но Маршалл с коллегами все равно это сделали. „Идея была в том, чтобы очеловечить все эти цифры, придать им лицо. Мы выяснили, где в тот день собирается быть генсек ООН, и отталкивались от этого“, - объясняет Алекс.

Демографы, которых Алекс попросил утвердить это решение, были возмущены. „Они объяснили нам, невежественным людям, что мы не понимаем, что делаем. И мы не должны выбирать одного человека среди стольких“.

Сотрудники ООН решили назвать одного из родившихся в этот день детей 5-миллиардным жителем Земли.

Алекс Маршалл, застрявший в хвосте автомобильного кортежа на улице, чувствовал свою ответственность за весь этот хаос, который он навлек на маленький родильный дом в пригороде Загреба. В июле 1987 года Алекс был чиновником Фонда ООН в области народонаселения ( UNFPA ). „Мы смотрели на прогнозы - и нам пришла в голову мысль, что население мира перевалит за отметку в 5 млрд в 1987 году. Статистика указывала на дату 11 июля“, - рассказывает Маршалл.

Через несколько минут после того, как Матей Гаспар появился на свет, перед его крошечным личиком защелкала фотокамера, а вокруг его уставшей от родов матери начала суетиться стайка политиков в костюмах.

Можно ли верить статистике? Выяснить точно, когда именно мир перешагнул отметку в 8 млрд жителей, не представляется возможным, объясняет Патрик Герланд из отдела статистики ООН. Здесь возможен разброс в один-два года. Дело в том, что число жителей Земли считают на основании данных переписей населения. В развитых странах, таких как Великобритания, они дают погрешность в 1%. Но, например, в Афганистане, который проводил свою первую и последнюю перепись в 1979 году, или Ливане, где переписи после Второй мировой войны и вовсе не было, делать подсчеты намного сложнее. Поэтому ООН дополняет данные старых переписей масштабными исследованиями рождаемости, смертности и миграции.

Девочка, которая стала 7-миллиардной землянкой

Недалеко от Дакки, в Бангладеш, Садия Султана Ойши помогает своей маме чистить картошку на ужин. Ей 11 лет, и она предпочла бы сейчас играть в футбол на улице, но у ее родителей все довольно строго.

Семье пришлось переехать в деревню, когда из-за пандемии их бизнес по продаже тканей и сари серьезно пострадал. За городом жизнь дешевле - по крайней мере, родители могут оплачивать школу для трех дочерей.

Ойши - самая младшая, ее считают семейным талисманом. Девочка родилась в 2011 году и была названа одним из тех землян, рождение которых помогло населению мира преодолеть цифру в 7 миллиардов. В то время ООН решила не выбирать только одного ребенка и предоставила местным отделениям статистики право назвать своих собственных.

Мама Ойши, Шефали Актер Тонни, понятия не имела, что должно было случиться. В тот день она даже не собиралась рожать. После осмотра у врача утром ее отправили на экстренное кесарево.

Ойши появилась на свет в первую минуту после полуночи - и сразу в окружении телевизионщиков и местных чиновников, которые вытягивали шею и подталкивали друг друга, пытаясь расссмотреть малышку поближе. Семья была ошеломлена, но счастлива.

Отец Ойши сначала мечтал о сыне, но сейчас счастлив со своими тремя трудолюбивыми и умными дочерьми. Старшая уже учится в университете, а Ойши полна решимости стать врачом.

„Мы не так богаты, а ковид все еще больше усложнил, - сетует ее отец. - Но я сделаю все, чтобы ее мечта сбылась“.

С тех пор, как Ойши родилась, к растущему населению Бангладеш прибавилось еще 17 миллионов человек.

Этот рост - история серьезного успеха медицины. Он означает, что всё больше детей благополучно рождаются, доживают до зрелого возраста и сами рожают детей. И живут дольше.

Но темпы роста населения Бангладеш значительно замедлились. Если в 1980 году в среднем у женщин там было шесть и больше детей, то сейчас - меньше двух.

Это происходит потому, что страна уделяет больше внимания образованию.