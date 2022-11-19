Новый скандал в Катаре перед ЧМ: власти страны шпионят за зрителями и воруют данные с их телефонов?!
ЧМ-2022 уже стал самым стыдным в истории, хотя еще даже не начался. Причин хватает с избытком:
Говорят, катарские шейхи заполучили мундиаль из-за подкупа голосов Мишеля Платини и его свиты, а еще крупно задонатили сборной Эквадора за поражение 0:1 в матче с хозяевами;
В Катаре крайне негативно относятся к женщинам и представителям ЛГБТ, серьезно ущемляя их права;
Во время постройки стадионов в Катаре погибли тысячи мигрантов. Их содержали в нечеловеческих условиях: они пахали по двое суток подряд, чтобы успеть все сделать в ужатые сроки, и ютились в тесных бараках.
Перед самым стартом турнира власти Катара наплевали на все договоренности и отказались продавать на стадионах алкогольное пиво, когда большинство болельщиков уже приехало на мундиаль.
В конце концов, зимний ЧМ — это вообще что такое?
Но это еще не все. Теперь к печальному списку добавилась слежка за гостями Катара, о чем сообщили сразу несколько стран.
Руководство ближневосточного государства просит болельщиков установить два официальных мобильных приложения, Hayya и Ehteraz, чтобы у тех была возможность максимально оперативно узнавать все новости о турнире и посещать медицинские учреждения. Вот только, согласно сведениям европейских организаций по защите информации, эти приложения берут на себя слишком много и представляют серьезнейшую угрозу конфиденциальности — воруют данные, а также могут удалять их и редактировать.
„Одно из приложений собирает данные, был ли сделан телефонный звонок. Если да, то выясняют куда. Другое приложение активно предотвращает переход устройства, на котором оно установлено, в спящий режим.
Также очевидно, что данные, используемые Hayya и Ehteraz, не только остаются локально на телефоне, но и передаются на центральный сервер“, — предостерегает сайт Федерального комиссариата Германии по защите данных и свободе информации.
Помимо прочего, в сообщении указано, что если без загрузки приложений никак не обойтись, лучше установить их на запасном мобильном.
Аналогичные заявления также сделали официальные норвежские и французские представители:
„Существует реальная вероятность, что посетители ЧМ-2022 будут контролироваться властями Катара“, — говорится Ведомством правительства Норвегии, ответственным за соблюдение закона о персональных данных;
„Во Франции все приложения должны гарантировать основные права отдельных лиц и защиту их данных. Но не в Катаре“, — сказал политик Жан-Ноэль Барро.
Французское правительство рекомендует болельщикам, установившим катарские приложения, не снимать на камеру мобильных телефонов ничего лишнего и незамедлительно чистить устройства после визита на ЧМ-2022.
Более того, эксперты в области технологий из компании Front Office Sports считают, что Hayya и Ehteraz не просто шпионят и удаляют неугодные файлы, но еще и могут сами совершать звонки. Так что если вам позвонит знакомый, который поехал на мундиаль, и будет молчать в трубку, знайте: вы на связи не с ним, а с катарским правительством.