Новый скандал в Катаре перед ЧМ: власти страны шпионят за зрителями и воруют данные с их телефонов?!

Говорят, катарские шейхи заполучили мундиаль из-за подкупа голосов Мишеля Платини и его свиты, а еще крупно задонатили сборной Эквадора за поражение 0:1 в матче с хозяевами;

В Катаре крайне негативно относятся к женщинам и представителям ЛГБТ, серьезно ущемляя их права;

Во время постройки стадионов в Катаре погибли тысячи мигрантов. Их содержали в нечеловеческих условиях: они пахали по двое суток подряд, чтобы успеть все сделать в ужатые сроки, и ютились в тесных бараках.

Перед самым стартом турнира власти Катара наплевали на все договоренности и отказались продавать на стадионах алкогольное пиво, когда большинство болельщиков уже приехало на мундиаль.

В конце концов, зимний ЧМ — это вообще что такое?

Но это еще не все. Теперь к печальному списку добавилась слежка за гостями Катара, о чем сообщили сразу несколько стран.

Руководство ближневосточного государства просит болельщиков установить два официальных мобильных приложения, Hayya и Ehteraz, чтобы у тех была возможность максимально оперативно узнавать все новости о турнире и посещать медицинские учреждения. Вот только, согласно сведениям европейских организаций по защите информации, эти приложения берут на себя слишком много и представляют серьезнейшую угрозу конфиденциальности — воруют данные, а также могут удалять их и редактировать.

„Одно из приложений собирает данные, был ли сделан телефонный звонок. Если да, то выясняют куда. Другое приложение активно предотвращает переход устройства, на котором оно установлено, в спящий режим.

Также очевидно, что данные, используемые Hayya и Ehteraz, не только остаются локально на телефоне, но и передаются на центральный сервер“, — предостерегает сайт Федерального комиссариата Германии по защите данных и свободе информации.

Помимо прочего, в сообщении указано, что если без загрузки приложений никак не обойтись, лучше установить их на запасном мобильном.