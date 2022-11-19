ВИДЕО | Все переобулись? Шоссе завалены снегом - будьте осторожны

В субботу утром основная часть государственных шоссе была покрыта снегом и льдом, сообщил утром Транспортный департамент. Лишь на побережье Северной Эстонии дороги еще не замело снегом, но снегопад доберется и туда. Температура воздуха по Эстонии составит -2..-7 градусов, а на северо-западном побережье +1°C. Днем выпадет ~1 см снега, вечером в Южной Эстонии 2-3 см.