Авто
19.11.2022, 12:53

ВИДЕО | Все переобулись? Шоссе завалены снегом - будьте осторожны

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Как передают автомобилисты, снег окутал эстонские дороги. На видео запечатлено шоссе Таллинн-Рапла. Будьте внимательны!

В субботу утром основная часть государственных шоссе была покрыта снегом и льдом, сообщил утром Транспортный департамент. Лишь на побережье Северной Эстонии дороги еще не замело снегом, но снегопад доберется и туда. Температура воздуха по Эстонии составит -2..-7 градусов, а на северо-западном побережье +1°C. Днем выпадет ~1 см снега, вечером в Южной Эстонии 2-3 см.

Как передают в департаменте, сегодня лучше не выезжать на дорогу на летней резине.

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