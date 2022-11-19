ФОТО и ВИДЕО | Знаменитости из Эстонии и Украины сыграли на благотворительном баскетбольном матче(9)
В субботу в спортзале „Калев“ состоялась баскетбольная встреча эстонских и украинских звезд, все средства от которого пойдут на восстановление легендарного киевского спортзала „Авангард“, пострадавший в войне. На этот раз украинцы выиграли 59:57.
Продажа билетов на мероприятие осуществляется через piletitasku.ee.
После матча звезд, в рамках эстонско-латвийской объединенной лиге PAF между собой сыграют лучший клуб эстонии и украины „Калев/Крамо“ против „Прометей“. Эта игра начнеться в 18:00.
Цель благотворительной игры — собрать 100 000 евро пожертвований для начала реконструкции спортзала „Авангард“. Весь доход от билетов на мероприятие идет на поддержку спортзала, также открыты номера для пожертвований:
Позвонив по номеру 900 7021, вы жертвуете 10 евро
Позвонив по номеру 900 7022, вы жертвуете 25 евро
Позвонив по номеру 900 7023, вы жертвуете 50 евро
Украинская команда:
Слава Медведенко — двукратный чемпион НБА, сооснователь FLY HIGH FOUNDATION
Дмитрий Кораблев - баскетболист, бывший член сборной Украины
Влад Ващук - футболист, бывший член киевского Динамо и сборной Украины
Марк Куцевалов - украинский юморист
Виктор Кондратовец - баскетболист, бывший член сборной Украины
Дмитрий Кривенко (Smoove) - шоу-баскетболист
Дмитрий Каднай - певец
Андрей Джеджула - шоумен, ведущий на радио и телевидении
Мария Дубас - баскетболистка, бывший член сборной Украины
Анатолий Лутицкий - шоу-баскетболист
Максим Восковцев - шоу-баскетболист
Егор Максимчук - шоу-баскетболист
София Кирица – юная баскетболистка, начавшая тренироваться в зале „Авангард“
Александр (Алекс) Захаров - шоу-баскетболист
Эстонская команда:
Прийт Сарапуу
Мерике Андерсон
Герд Кантер
Янар Тальтс
Ховард Фриер
Грегор Арберт
Кристо Сааге
Юри Ратас
Каймо Кууск
Ивар Юрченкр
Кайли Кукумяги
Кристян Ыуекаллас
Робин Валтинг
Тоомас Уйбо
Андрес Кыппе