ФОТО | „Осталась ли надежда для прекрасных созданий?“ В Ласнамяэ торжественно открылся павильон Таллиннского дома искусства

Павильон в Ласнамяэ откроется выставкой „Осталась ли надежда для прекрасных созданий?“. В выставке со своими работами примут участие Мерике Эстна, Алексей Гордин, Элин Кард, Эдит Карлсон, Алис Каск, Васса Пономарёва, Ану Пыдер, Мария Сидляревич, Анна Шкоденко и Йоханна Ульфсак.

В предстоящие выходные, 19 и 20 ноября, каждый ровный час будут проводиться экскурсии для публики (на эстонском и русском языках) и специальная детская программа.

Здание павильона многофункционально и легко узнаваемо по оригинальному ярко-розовому цвету, который бросается в глаза издалека. Павильон Ласнамяэ Таллиннского дома искусства расположен по адресу Я. Коорти, 24, рядом с центром культуры „Линдакиви“. Павильон будет работать со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00. Вход бесплатный.

Выставочная деятельность в павильоне продлится с 2022 по 2024 год, пока имеющий государственное значение памятник культуры – Дом искусства на площади Свободы находится на реставрации. На протяжении всего времени посещение павильона будет оставатся для посетителей бесплатным.