ФОТО | Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время ракетных испытаний

На серии фото, которую опубликовало государственное агентство ЦТАК, пара, взявшись за руки, осматривает запуск крупнейшей баллистической ракеты страны.

Reuters отмечает, что существование дочери Ким Чен Ына никогда публично не подтверждалось.

Эксперты полагают, что у Ким Чен Ына есть трое детей, две девочки и мальчик. Некоторые наблюдатели полагали, что один ребенок был замечен на кадрах празднования национального праздника в сентябре.

Северная Корея никогда не объявляла, кто последует за Ким Чен Ыном в случае, если он станет недееспособным, и, поскольку известно мало подробностей о его маленьких детях, аналитики предположили, что его сестра и лоялисты могут сформировать регентство, пока преемник не станет достаточно взрослым, чтобы стать лидером.

Появление дочери лидера КНДР во время ракетных испытаний может свидетельствовать о наследственной преемственности в четвертом поколении. Кроме того, это сигнал того, что основной северокорейской элите необходимо подготовиться к такому развитию событий.

Напомним, что в пятницу Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.