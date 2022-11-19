В России из-за взрыва обрушился подъезд пятиэтажного дома, погибли семь человек

Всего в этом подъезде проживали 33 человека. В квартирах соседних подъездов выбило двери.

Дом не был газифицирован. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильного хранения и эксплуатации частного газового баллона. Mash утверждает, что он лежал на балконе одной из квартир. РЕН ТВ со ссылкой на местную жительницу сообщило, что накануне в доме „сильно пахло газом“. По словам женщины, запах газа шел из местной пекарни. Власти отметили, что пекарня находится в отдельно стоящем здании и не имеет отношения к взрыву.

В результате инцидента погибли семь человек, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Среди погибших — трое детей. Помимо этого, из-под завалов извлекли семерых пострадавших, также травму получил один сотрудник МЧС. Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут находиться еще три человека. Власти уточняют списки жильцов дома и разрушенных квартир. На месте событий работают 59 спасателей и 13 единиц техники. Жителей других подъездов дома временно разместят в местном Доме культуры.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям — о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ), а также об уничтожении имущества по неосторожности (статья 168 УК РФ). На место происшествия вылетели следователи во главе с председателем регионального следственного управления ведомства.