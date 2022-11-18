Финские власти конфисковали три частных российских самолета

Управление по взысканию долгов конфисковало три частных самолета, принадлежащих россиянам. Причина данного решения кроется в подозрении, что самолеты принадлежат или используются лицами, находящимися под санкциями.

Финская компания Polar Aviation oy эксплуатирует данные самолеты. По данным отдела журналистских расследований Yle МОТ, самолеты принадлежат российскому бизнесмену Сергею Грищенко.

Компания Polar Aviation oy внесена в реестр воздушных судов Финляндии в качестве эксплуатанта изъятых самолетов. В своих публичных решениях Управление по взысканию долгов не раскрывает, на чем основаны подозрения в том, что самолеты используются лицами, находящимися под санкциями.

Согласно MOT, подозрения могут быть основаны на связях Polar Aviation с олигархом Геннадием Тимченко, который внесен в санкционные списки ЕС и США. Тимченко – гражданин Финляндии и России.

Polar Aviation отрицает связи с Тимченко.

Компания отказалась предоставить финским властям списки пассажиров за 2021-2022 годы. В решении Управления по взысканию долгов говорится, что на первую просьбу финских властей компания ответила отказом, после повторной просьбы предоставила неполные списки.

Согласно Polar Aviation, решение Управления по взысканию долгов является ошибочным, и компания предоставила все документы, запрошенные финскими властями.

Три конфискованных самолета были внесены в реестр воздушных судов в Финляндии в августе 2021 года. С тех пор самолеты совершили сотни полетов, например, в Вену, Гамбург, Марокко, Италию и Дубай.

Всего с февраля 2022 года Управлением по взысканию долгов произведено 187 санкционных изъятий и временных мер на сумму почти 200 миллионов евро.