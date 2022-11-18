Писал ли Олег Газманов в Twitter, что ему пришлось отменить концерт в Херсоне из-за нераскупленных билетов?
В Сети разошёлся скриншот из твиттера Олега Газманова, где тот извиняется за отмену концерта в оккупированном Херсоне 13 ноября 2022 года по причине нераспроданных билетов. Мы решили проверить, писал ли певец что-либо подобное.
Новость о том, что Газманов отменил запланированный концерт в Херсоне, со скриншотом из его твиттера опубликовали многие украинские СМИ, например „ТСН», „Унiан», „Херсон online» и другие, а также литовское издание Delfi. Разлетелся он и по соцсетям. Так, блогеры включают этот твит в свои видео на YouTube (18 000 просмотров), активно распространяют в Twitter (под некоторыми твитами по 100+ ретвитов и несколько тысяч лайков). Пишут об этом и пользователи Facebook (100+ лайков в каждом посте). Популярна эта тема и в Telegram-каналах (например, в „Телеграмна служба новин — Новини Україна» было больше 300 000 просмотров, а в „Ищи своих» — почти 200 000). Известный блогер Алекс Экслер также поделился этой новостью.
Фото и ник на скриншоте действительно соответствуют аккаунту Олега Газманова в Twitter. Однако такого твита в его микроблоге найти не удалось. Если пролистать страницу певца, можно заметить, что он вообще почти ничего не пишет о своих концертах и в основном только ретвитит и комментирует чужие посты.
Кроме того, в Сети гуляет один и тот же скриншот предполагаемого твита Газманова — опубликованный „26 минут назад“. Если бы такой твит действительно когда-либо существовал, скорее всего, кто-то ещё из 153 000 подписчиков певца сделал бы аналогичный скриншот, где время бы отличалось. Судя по картинке, под твитом было более 11 000 комментариев, 8000 ретвитов и 47 000 лайков — учитывая среднее количество реакций под постами в твиттере Газманова, сомнительно, что он мог получить такой отклик всего за 26 минут.
Самый главный аргумент против подлинности этого скрина состоит в том, что максимальное количество символов в твите — 280, сообщение же на скриншоте несколько длиннее. Мы посчитали — в нём оказалось 18 лишних знаков, так что такой твит в принципе не мог быть опубликован.
Предположительно, первоисточником скриншота стал вот этот твит одного из пользователей соцсети, опубликованный 12 ноября в 17:19. На скриншоте под сообщением об отмене концерта виден предыдущий твит певца, опубликованный „43 минуты назад“, а именно 12 ноября в 16:30. То есть скриншот, скорее всего, был сделан в 17:13. Нам не удалось найти какие бы то ни было публикации этого скриншота, датированные в этом временном промежутке — за эти шесть минут от вероятного создания изображения до его публикации в упомянутом выше аккаунте. Там он собрал всего около 300 лайков и 50 ретвитов, однако затем каким-то образом широко разлетелся. У самого пользователя, его выложившего, в описании профиля написано следующее: „Люблю небольшие провокации, так что не сильно верьте“. Это также косвенно намекает, что он мог подделать скриншот.
Кроме того, нам вообще не удалось найти каких-либо новостей с анонсами концерта Газманова в Херсоне 13 ноября, кроме заметок о его отмене всё с тем же скриншотом из Twitter. Возможно, путаница возникла из-за выступления в Херсоне Родиона Газманова, сына певца, однако оно состоялось ещё в августе. В сентябре в интернете также разошлась новость о том, что Газманов отменил концерт в Изюме, который якобы должен был состояться 11 сентября. Однако и в этом случае нам не удалось найти какое-либо подтверждение того, что этот концерт вообще когда-либо планировался — ни афиш, ни анонсов в СМИ или соцсетях. Даже если бы певец удалил информацию о концерте со своей страницы, где-то всё равно должны были сохраниться хоть какие-то упоминания о том, что он был запланирован.
Итог: Фейк