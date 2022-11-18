Писал ли Олег Газманов в Twitter, что ему пришлось отменить концерт в Херсоне из-за нераскупленных билетов?

Фото и ник на скриншоте действительно соответствуют аккаунту Олега Газманова в Twitter. Однако такого твита в его микроблоге найти не удалось. Если пролистать страницу певца, можно заметить, что он вообще почти ничего не пишет о своих концертах и в основном только ретвитит и комментирует чужие посты.

Кроме того, в Сети гуляет один и тот же скриншот предполагаемого твита Газманова — опубликованный „26 минут назад“. Если бы такой твит действительно когда-либо существовал, скорее всего, кто-то ещё из 153 000 подписчиков певца сделал бы аналогичный скриншот, где время бы отличалось. Судя по картинке, под твитом было более 11 000 комментариев, 8000 ретвитов и 47 000 лайков — учитывая среднее количество реакций под постами в твиттере Газманова, сомнительно, что он мог получить такой отклик всего за 26 минут.

Самый главный аргумент против подлинности этого скрина состоит в том, что максимальное количество символов в твите — 280, сообщение же на скриншоте несколько длиннее. Мы посчитали — в нём оказалось 18 лишних знаков, так что такой твит в принципе не мог быть опубликован.