Русский язык отступил из Херсона вместе с российской армией. Что происходит в освобожденном Украиной городе

Дмитрий Власов родом из Херсона, но все последние годы живет и работает в Киеве. Когда началась война он был в столице, а его родственники - в Херсоне и Чернобаевке. Название последнего поселка весной стало в Украине мемом, иллюстрирующим многочисленные безуспешные попытки российских войск закрепиться в близлежащем стратегическом аэропорту.

„Я сейчас в Херсоне, в тихом месте, - говорит Власов. - Вокруг, насколько я сужу по разрушениям, было не меньше десяти попаданий“.

Как рассказывает Дмитрий, начавшееся 24 февраля вторжение стало полным шоком для жителей. Несмотря на то, что Херсонская область расположена рядом с Крымом, в самом городе исторически не было каких-то серьезных военных частей, и защищать его от превосходящих сил армии России было некому.

Еще в марте в Херсоне были митинги и шествия с украинскими флагами. Российские военные ответили арестами, активисты исчезали. И тогда жители города просто закрылись в своих домах.

„С момента оккупации Херсона я понял, что обязательно хочу вернуться домой“, -рассказывает Дмитрий Власов.

Село Чернобаевка и его обитатели

„Моей бабушке - 94 года, она в Чернобаевке, и у нее заканчивалось буквально все. Конечно, она скучала: ни света, ни интернета. Тетя попала в больницу с осколочным ранением“, - объясняет Дмитрий.

Родственники ждали его, но предупредить о приезде их было невозможно. Сначала боялись и не открывали дверь, окна дома забиты - рядом были прилеты, у соседей прямо на огороде был взрыв. Потом недоумение: как ты сюда попал?! А потом слезы радости и понимание, что, кажется, все закончилось.

До войны Чернобаевка - простое село, дома частного сектора, несколько многоэтажек. Совсем рядом - международный аэропорт Херсона. После аннексии Крыма он приобрел статус стратегического, обслуживая не только Херсон, но и крымчан и жителей Николаевской области. Отсюда каждый или почти каждый день можно было улететь в Стамбул и Анталью, Краков и Варшаву, Тбилиси. С осени 2021 года аэропорт закрыли на модернизацию взлетно-посадочной полосы.