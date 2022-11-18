ПОДКАСТ | Чемпионат мира-2022: самый необычный турнир и его фавориты

Журналисты RusDelfi обсудили в подкасте фаворитов и высказали свои ожидания от турнира. Все сошлись во мнении, что Аргентина и Бразилия имеют самые большие шансы на победу. У них отличные составы, они сверхмотивированы. Для аргентинца Месси это последний чемпионат мира, Бразилия постарается повторить победу 2002 года.

Неизвестно, что будет со Францией и Нидерландами. Это мощные сборные, но у первых нет центра поля и уставший Бензема, у вторых всегда что-то не получается. Возможно, покажет себя Португалия, у которой состав не слабее, чем у какой-либо другой сборной. Однако Роналду может выплеснуть свою энергию в раздевалке, а не на поле.

Сербия подходит к турниру в самом сильном составе за 15 лет, там качественные игроки во всех линиях. Датчане тоже ждут чуда от своей сборной, желая повторить результат чемпионата Европы прошлого года. Следует обратить внимание и на Испанию, тренер который покинет команду после соревнований.

Матч открытия пройдет в воскресенье в 18:00. Катар примет Эквадор.

Слушайте подкаст!

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