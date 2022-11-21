Как избавиться от боли в ногах ипредотвратить деформацию стоп

Анализ ходьбы дает возможность оценить походку, одну из наиболее важных характеристик модели поведения человека, которая отображает осанку в движении. Определяя кинетику ходьбы, кинематику ходьбы и скелетно-мышечную активность. Данные анализа ходьбы можно исполь- зовать в реабилитации, физиотерапии, клинической и спортивной диагностике. Вертикальные силы реакции опоры — это силы между ступней и поверхностью, которые регистрируются сенсорными стельками с датчиками, установленные в обуви и считаются основным измере- нием в кинетическом анализе. Стельки считывают давление, оказываемое на стопу на протяжении каждого шага, от первого касания пятки до толчка боль- шого пальца. Благодаря этим данным этот анализ превосходит статический сканер стопы, так как с помощью сенсорных стелек можно определить и измерить походку в динамике. Тем самым, помогает тщательно оценить биомеханику ходьбы, распределение нагрузки, работу мышц, и выявить потенциальные патологии.

Цифровой сканер стопы — это устрой- ство, которое помогает оценить здоровье ваших стоп. После сканирования созда- ется цифровое изображение ваших стоп, которое показывает распреде- ление веса на каждую ногу и указы- вает на потенциальный дисбаланс или слабые места в ваших ногах. Специа- лист оценивает величину каждого свода стопы, точки, на которые пациент больше всего опирается, отклонение большого пальца, соприкосновение пальцев стоп с поверхностью. Помогает определить плоскостопие (Pes Planus), косолапость (Pes Varus), вальгусную деформацию большого пальца стопы (Hallux Valgus), поперечное плоскостопие (Transverse Flatfoot).

Если мышцы в стопе слабые, под весом тела они не могут удержать кости в нужном положении. Анатомическое положение костей и суставов меняется, мышцы при этом перерастягиваются и не могут больше эффективно сокращаться. Связки и суставы начинают испытывать нагрузку, которой в норме быть не должно. Из-за этого возникает боль в различных областях стопы. Боль может вызвать изменения в походке, тем самым направив нагрузку на те области стопы и ноги, которые изначально не предназначены для такой нагрузки, создавая второстепенные патологии.

Стопу образуют 28 костей. Они соединены между собой суставами и укреплены связками. Поверх связок лежат мышцы, которые формируют поперечный и продольный своды и поддерживают форму стопы.

Мои ноги не болят, зачем мне проходить анализ?

Ваши ноги имеют большое влияние на все, что находится над ними. Вы можете этого не осознавать, но ваше тело представляет собой большую кинетическую цепь. Все его части взаимосвязаны, причем одна часть влияет на другую. Слабость или мышечный дисбаланс в ногах может повлиять на другие области вашего тела, такие как колени, бедра или позвоночник. Когда вы стоите, идете или бегаете, ваше тело подвергается воздействию естественных физических сил и позиций, которые могут вызвать чрезмерный физический стресс и создать напряжение в одной из частей кинетической цепи вашего тела. Ваши ноги являются основой для всего вашего тела.

Что можно узнать во время анализа?

Анализ может определить, могут ли ваши ноги быть главной или второстепенной причиной вашей текущей проблемы или, возможно, привести к проблемам в будущем. На основе анализа станет понятно, будет ли польза от индивидуальных ортопедических стелек.

Что такое индивидуальные стельки?

Это гибкие, изготавливаемые на заказ поддерживающие устройства, которые вы носите в обуви. Ортопедические стельки, предназначенные для поддержки всех трех сводов стопы. Стабилизаторы уравновешивают и поддерживают своды стопы, помогая уменьшить боль, перенаправить напряжение в правильные точки, выровнять голеностоп, колени и бедра, обеспечивая прочную основу для всего тела. Точные размеры вашей стопы снимаются с цифрового сканирования стопы, поэтому ортопедические стельки так же уникальны, как и вы сами. Прочные, но гибкие, они обеспечивают поддержку для всего тела, помогая вам осуществлять нормальную и стабильную походку.