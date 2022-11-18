ВИДЕО | В Ласнамяэ открывается павильон Таллиннского дома искусства

„Я очень рада, что столь замечательное учреждение, как Таллиннский дом искусства открывается именно в Ласнамяэ. Это добавит культурных событий и разнообразит возможности досуга в Ласнамяэ, чему могут порадоваться как местные жители, так и гости из других районов“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что не может не радовать и тот факт, что современное искусство стало более доступным для учебных учреждений Ласнамяэ, так как Дом искусства предлагает различные бесплатные образовательные программы для учеников.

Павильон в Ласнамяэ откроется выставкой „Осталась ли надежда для прекрасных созданий?“. В выставке со своими работами примут участие Мерике Эстна, Алексей Гордин, Элин Кард, Эдит Карлсон, Алис Каск, Васса Пономарёва, Ану Пыдер, Мария Сидляревич, Анна Шкоденко и Йоханна Ульфсак.

В предстоящие выходные, 19 и 20 ноября, каждый ровный час будут проводиться экскурсии для публики (на эстонском и русском языках) и специальная детская программа.

„Вся команда Дома искусства очень взволнована. Мы готовились больше года, чтобы открыть очарование современного искусства для новой публики в новом месте. Надеемся, что в ближайшие два года мы сможем вдохновить как можно больше жителей Ласнамяэ и к нам найдут дорогу жители разных возрастов“, – сказал директор Таллиннского дома искусства Пауль Агурайуя.

Здание павильона многофункционально и легко узнаваемо по оригинальному ярко-розовому цвету, который бросается в глаза издалека. Павильон Ласнамяэ Таллиннского дома искусства расположен по адресу Я. Коорти, 24, рядом с центром культуры „Линдакиви“. Павильон будет работать со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00. Вход бесплатный. Выставочная деятельность в павильоне продлится с 2022 по 2024 год, пока имеющий государственное значение памятник культуры – Дом искусства на площади Свободы находится на реставрации. На протяжении всего времени посещение павильона будет оставатся для посетителей бесплатным.